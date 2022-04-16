13:28 16.04.2022 (обновлено: 18:32 16.04.2022)
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа
Жена Медведчука призвала Лондон обменять на него британцев, попавших в плен в Донбассе
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука попросила родственников британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, добиться от Лондона обмена.
"Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера — Эслин Энджеле, Натану и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика — моего мужа Виктора Медведчука", — сказала она в видеообращении.
Во вторник СБУ сообщила о задержании депутата Рады и лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал к этому европейских политиков.
Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.