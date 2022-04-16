Рейтинг@Mail.ru
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783876892.html
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа - РИА Новости, 16.04.2022
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа
Жена украинского политика Виктора Медведчука попросила родственников британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, добиться от Лондона обмена. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:28
2022-04-16T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
виктор медведчук
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783769446_629:826:2801:2048_1920x0_80_0_0_7a7d85f9fb2433d5a51eab071482e3c6.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука попросила родственников британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, добиться от Лондона обмена.Во вторник СБУ сообщила о задержании депутата Рады и лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал к этому европейских политиков.Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783769446_756:711:2539:2048_1920x0_80_0_0_2e620a6755d887719d6c70e8573d7702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, виктор медведчук, днр, вооруженные силы украины
13:28 16.04.2022 (обновлено: 18:32 16.04.2022)
 
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа

Жена Медведчука призвала Лондон обменять на него британцев, попавших в плен в Донбассе

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука попросила родственников британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, добиться от Лондона обмена.

"Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера — Эслин Энджеле, Натану и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика — моего мужа Виктора Медведчука", — сказала она в видеообращении.

Во вторник СБУ сообщила о задержании депутата Рады и лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал к этому европейских политиков.
Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 14:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жена Медведчука рассказала, почему ее муж не уезжал с Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаВиктор МедведчукДНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала