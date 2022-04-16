https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783876892.html

Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа

Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа - РИА Новости, 16.04.2022

Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа

Жена украинского политика Виктора Медведчука попросила родственников британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, добиться от Лондона обмена. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:28

2022-04-16T13:28

2022-04-16T18:32

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена украинского политика Виктора Медведчука попросила родственников британцев, попавших в плен к российским и донецким военным, добиться от Лондона обмена.Во вторник СБУ сообщила о задержании депутата Рады и лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который находился под домашним арестом, но в конце февраля, по данным украинской прокуратуры, исчез. Политику в октябре 2021 года предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал к этому европейских политиков.Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила президента Турции Реджепа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783724550.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, виктор медведчук, днр, вооруженные силы украины