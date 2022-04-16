https://ria.ru/20220416/mariupol-1783914274.html

Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск

Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск - РИА Новости, 16.04.2022

Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск

Всю городскую территорию Мариуполя зачистили от боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T20:25

2022-04-16T20:25

2022-04-16T23:59

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Всю городскую территорию Мариуполя зачистили от боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться.Генерал напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования "Азов"*, "Айдар"**, "Правый сектор"**, подразделения полиции и Госпогранслужбы, а также иностранные наемники."Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек", — уточнил Конашенков.Из них 1464 человека уже сдались, и это число постоянно увеличивается, отметил генерал.Он добавил, что общая численность укрывшихся на "Азовстали" украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек."Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более четырех тысяч человек. Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы две с половиной — три тысячи, — обычная для него ложь", — сказал генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783905091.html

https://ria.ru/20220416/samolet-1783914498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, игорь конашенков, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина