https://ria.ru/20220416/mariupol-1783914274.html
Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск
Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск - РИА Новости, 16.04.2022
Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск
Всю городскую территорию Мариуполя зачистили от боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:25
2022-04-16T20:25
2022-04-16T23:59
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Всю городскую территорию Мариуполя зачистили от боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться.Генерал напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования "Азов"*, "Айдар"**, "Правый сектор"**, подразделения полиции и Госпогранслужбы, а также иностранные наемники."Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек", — уточнил Конашенков.Из них 1464 человека уже сдались, и это число постоянно увеличивается, отметил генерал.Он добавил, что общая численность укрывшихся на "Азовстали" украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек."Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более четырех тысяч человек. Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы две с половиной — три тысячи, — обычная для него ложь", — сказал генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783905091.html
https://ria.ru/20220416/samolet-1783914498.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, игорь конашенков, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
20:25 16.04.2022 (обновлено: 23:59 16.04.2022)
Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск
Минобороны сообщило, что городская территория Мариуполя очищена от украинских боевиков
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Всю городскую территорию Мариуполя зачистили от боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь", — сказал он.
По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться.
Генерал напомнил, что в Мариуполе
на момент его окружения 11 марта находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования "Азов"*, "Айдар"**, "Правый сектор"**, подразделения полиции и Госпогранслужбы, а также иностранные наемники.
"Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек", — уточнил Конашенков.
Из них 1464 человека уже сдались, и это число постоянно увеличивается, отметил генерал.
Он добавил, что общая численность укрывшихся на "Азовстали" украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек.
"Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более четырех тысяч человек. Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы две с половиной — три тысячи, — обычная для него ложь", — сказал генерал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
* Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.