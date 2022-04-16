https://ria.ru/20220416/mariupol-1783890100.html

Националисты в Мариуполе подлежат уничтожению, заявил Пушилин

Националисты в Мариуполе подлежат уничтожению, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.04.2022

Националисты в Мариуполе подлежат уничтожению, заявил Пушилин

Представители нацбатов в Мариуполе не намерены сдаваться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:49

2022-04-16T15:49

2022-04-16T16:37

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Представители нацбатов в Мариуполе не намерены сдаваться, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 24"."Задачи непростые <...>. Те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов, они сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению", — сказал он.Объединенная группировка окружила Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, сегодня Минобороны сообщило о полном освобождении от боевиков территории металлургического комбината имени Ильича.Боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783878822.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин