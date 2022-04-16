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Житель Мариуполя рассказал, что украинский военный забрал саблю из музея

Житель Мариуполя рассказал, что украинский военный забрал саблю из музея - РИА Новости, 16.04.2022

Житель Мариуполя рассказал, что украинский военный забрал саблю из музея

Украинские военные забирали экспонаты из Мариупольского краеведческого музея, где они размещали свои позиции, в частности, у одного из них видели музейную... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:38

2022-04-16T14:38

2022-04-16T14:38

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МАРИУПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Украинские военные забирали экспонаты из Мариупольского краеведческого музея, где они размещали свои позиции, в частности, у одного из них видели музейную саблю, рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич, помогающий музейным работникам собирать остатки коллекции.По его словам, украинские военные базировались на территории музея, расположенного неподалёку от завода "Азовсталь", но недавно сбежали со своих позиций, оставив разоренным сам музей. Сейчас, как рассказал Александр Николаевич, сотрудники пытаются собрать остатки коллекции, но и в период пребывания там украинских войск музейные работники тоже бывали на территории."Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер и она видели музейную саблю у украинского военного, с её слов", - рассказал он.Сейчас, по его словам, приходит реставратор, местные жители помогают ему, возвращают спрятанные от уничтожения экспонаты - старинные медные люстры, книги, в том числе изданные в XIX веке и в 1930-х годах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель Мариуполя рассказал о побеге украинских военных из здания музея Украинские военные сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалёку от завода "Азовсталь", на котором остаются последние в Мариуполе заблокированные подразделения националистов, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее неоднократно сообщалось об использовании украинскими войсками и нацбатами гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций и тактике "живого щита". В Мариупольском краеведческом музее была оборудована одна из таких точек, но недавно украинские войска были отсюда выбиты. "Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", - рассказал РИА Новости местный житель Александр Николаевич. 2022-04-16T14:38 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс, видео