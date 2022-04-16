https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников

Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников - РИА Новости, 16.04.2022

Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников

Четырехдневное окружение, ликвидация комбата националистов и снайперские дуэли — на подступах к металлургическому комбинату "Азовсталь" продолжаются... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:00

2022-04-16T15:59

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Четырехдневное окружение, ликвидация комбата националистов и снайперские дуэли — на подступах к металлургическому комбинату "Азовсталь" продолжаются ожесточенные уличные бои. Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота и подразделения армии ДНР вплотную приблизились к заводу и готовятся к штурму. Об обстановке на левобережных позициях — в репортаже РИА Новости.Живые щиты"Азовсталь" и авангард наступающих войск разделяет всего один квартал. Продвижение здесь, как и на других участках фронта, сдерживают живые щиты: везде, где только возможно, националисты прикрываются мирными жителями. Поликлиники, родильные дома, детские сады и школы — излюбленные места базирования отступающих азовцев."Людей загнали в подвал, а сами заняли первый, второй и третий этажи, — рассказывает Марина, пациентка освобожденной накануне больницы № 7. — Врачам запретили помогать даже тяжелобольным, хотя в стационаре их было много. Некоторые женщины рожали под землей при свете фонариков".Заложников националисты удерживали в здании до последнего: пока не начали отступать. "Тогда они заминировали лестничные проходы, — объясняет морпех с позывным Воробей, участвовавший в освобождении больницы. — В травматологическом корпусе, например, после подрыва обрушились три верхних этажа. Остальные пролеты и палаты мы разминировали".В левобережной части города мирных жителей погибло больше всего. Здесь располагалась крупная база батальона "Азов". Все время прикрывались гражданскими."Подгоняли БТР и стреляли в спины тех, кто пытался покинуть город, — говорит местная жительница Татьяна. — В нашем доме из сотни человек спаслись всего два десятка. В соседнем дворе по колоннам беженцев вообще долбили из пушек. Нацики реально уничтожают собственный народ, а все только потому, что мы разговариваем на русском".Татьяна признается, что четыре года назад голосовала за Владимира Зеленского. Поверила обещаниям прекратить войну и повысить уровень жизни."Однако за все восемь лет ни одна делегация из Киева так и не посетила Донбасс и не села за стол переговоров, — продолжает женщина. — Моя родня, например, живет рядом с линией разграничения, и с 2014-го каждую ночь они прячутся в подвале. А Мариуполь тогда захватили националисты и удерживали, пока не пришли российские войска".Ликвидация комбатаБойцы стараются действовать предельно аккуратно, помогают опыт прошлых лет и навыки, приобретенные уже в ходе нынешней военной кампании. Спешка, говорят, часто стоила жизней. Так, в середине марта морпехи попали в засаду, затем в окружение, но успели занять круговую оборону в ближайшей пятиэтажке."Мы держались четверо суток, — вспоминает снайпер с позывным Пуля. — Два верхних этажа полностью выгорели после попаданий снарядов. Из-за едкого дыма дышали через тряпку. Однажды в бою почувствовал, как что-то холодное кольнуло кожу. Уже потом обнаружил в воротнике броника кусок свинца. Сантиметр влево или вправо — и конец. Теперь 14 марта, в пять утра, буду отмечать второй день рождения".Несмотря на, казалось бы, безвыходное положение зажатого в тиски подразделения, Пуле удалось ликвидировать одного из комбатов "Азова" во время короткого затишья, когда перед финальным штурмом националисты решили схитрить, затеяв переговоры."Я контролировал сектор с третьего этажа, — показывает боец. — Подъехала машина, вышли трое с повязками. Один принялся нам дерзить: мол, я здешний комбат, дайте проехать. И в этот момент по дому со всех сторон открыли огонь. Я снял троих, в том числе и того самого комбата".Когда силы уже были на исходе, подоспела подмога: морпехи и армейский спецназ прорвали кольцо.Снайперские дуэлиПо словам бойцов, если российские и республиканские снайперы работают исключительно по живой силе противника, то для стрелков "Азова" целями нередко становятся и обычные горожане."Действуют подло, — объясняет Пуля. — Ночью оставляют во дворе бутылку воды. А когда люди пытаются к ней подойти — стреляют. Недавно так убили 15-летнюю девочку".Украинские снайперы целятся солдатам в ноги или спину, после чего методично отстреливают тех, кто пытается помочь. Раненых если и удается вытащить, то только под прикрытием бронетехники."Между нами и, как мы их шутя называем, "коллегами из западных стран" идут настоящие дуэли, — говорит Пуля. — Мы выигрываем в технике и тактике, но уступаем в качестве и мощности оружия. Как-то раз в бою я снял троих, но меня "срисовал" наблюдатель. Сразу прилетел калибр 12,7, кирпичную стену прошило насквозь. Повезло, что не попали".В рядах азовцев, по словам морпехов, немало обученных наемников. В том числе женщин. Одна из них, с позывным Бачита, намеренно целится солдатам в пах. "Не брезгует" и гражданскими: на днях убила пенсионерку, которая замешкалась в дверях подъезда.Чешские мины"Готов, начинаем прикрывать по коробочке", — коротко передает по рации один из морпехов. Тут же раздаются оглушительные автоматные и пулеметные очереди.Солдаты российской и республиканской армий, распределившись по боевым тройкам и укрывшись на верхних этажах хрущевки, прикрывают БТР на улице. Воюют бок о бок, действуют четко и слаженно.Националисты с противоположной стороны поливают в ответ. Пытаются закидать дом и боевую машину минами. Но они ложатся где-то поблизости, лишь выбивая взрывной волной остатки оконных стекол."Эти мины нацикам привозят из Чехии, — уточняет Воробей. — Опасность в том, что ты совершенно не слышишь свиста, не понимаешь, откуда и куда летит. Недавно взрывом убило двух мирных, рядом потом нашли импортный хвостовик".Последний рубежОтсюда до "Азовстали" меньше километра. Противник засел в здании детского сада и в жилых многоэтажках по периметру, тем самым взяв под контроль целый сектор на пути к заводу. Поэтому на прорыв сначала пускают танки и БТР, а уже за ними идут штурмовые группы."Война — дело небыстрое, мы не спешим, — рассуждает боец ДНР с позывным Шура. — Стараемся по максимуму сохранить личный состав. Мариуполь все равно в кольце, и шансов у противника нет".Пленные рассказывают, что многие их сослуживцы давно хотят сдаться. Однако те, кто входят в костяк батальона и воюют в Донбассе еще с 2014-го, запугивают таких расправой.Впрочем, совершенно ясно, что окончательная ликвидация группировки лишь вопрос времени: боеприпасы, особенно для тяжелого вооружения, у "Азова" на исходе. Очевидно, не лучше дела и со "стрелковкой" — националистам приходится забирать магазины с автоматов убитых товарищей.Но самое главное, подчеркивает Шура, азовцы сломлены психологически: это хорошо читается в глазах тех, кто понял, что сопротивление бесполезно и, несмотря на угрозы командиров, все-таки сложил оружие.

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https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html

https://ria.ru/20220330/mariupol-1780845644.html

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Морпехи рассказывают про окружение и ликвидацию комбата "Азова"* Морпехи рассказывают про окружение и ликвидацию комбата "Азова"* 2022-04-16T08:00 true PT2M59S

Морпехи и бойцы ДНР прикрывают проход БТР Морпехи и бойцы ДНР прикрывают проход БТР 2022-04-16T08:00 true PT0M32S

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Михаил Кевхиев

россия, безопасность, донбасс, мариуполь, ситуация в днр и лнр