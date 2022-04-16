https://ria.ru/20220416/lukashenko-1783877762.html

Лукашенко подвел итоги визита на Дальний Восток

Лукашенко подвел итоги визита на Дальний Восток - РИА Новости, 16.04.2022

Лукашенко подвел итоги визита на Дальний Восток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его визита на этой неделе на Дальний Восток России открыта новая страница в отношениях двух стран. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:46

2022-04-16T13:46

2022-04-16T13:46

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александр лукашенко

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его визита на этой неделе на Дальний Восток России открыта новая страница в отношениях двух стран.Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, данное заявление он сделал во время посещения мемориального комплекса "Хатынь", где принял участия в благоустройстве объекта в рамках республиканского субботника."Ну и вот открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты на присутствие Белоруссии на российских закрытых стройках. Космодром (президенты Белоруссии и России вместе посетили космодром "Восточный" - ред.) - это секретная закрытая стройка", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Глава государства подчеркнул, что снимаются все запреты на участие граждан и организаций Белоруссии в строительстве на закрытых ранее для них территориях. "Принят закон в России. Специально по Белоруссии. Это случай редкий. Вообще такого не было. Белорусы допущены ко всем закрытым объектам. А для белорусского президента никогда не было запрета. Я был на заводах, где делают ядерные боеголовки, ракеты. Я знаю это все. Более того, недавно мы с (президентом России – ред.) Путиным присутствовали на тренировке сил сдерживания, читай: ядерных сил сдерживания", - сказал Лукашенко.Он отметил, что это было предложение российской стороны - помочь достроить космодром, в том числе речь идет и о строительстве жилья.Лукашенко также отреагировал на публикации в западной прессе о том, что визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком. "Правильно. Мы сфотографировались. Чемоданчик я и не видел", - сказал Лукашенко."Это масштабно. Ракета - красавица! Я, правда, не в первый раз вижу эту ракету. Не в первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Поэтому такие вот, знаете, мелкие мерзкие подкавыки (со стороны западных СМИ - ред.). Может, кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата для того, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то", - поделился впечатлениями от визита Лукашенко.

https://ria.ru/20220416/lukashenko-1783870776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко