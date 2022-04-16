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Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом
Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом - РИА Новости, 16.04.2022
Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму". РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:16
2022-04-16T12:16
2022-04-16T18:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму"."Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают, в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Белоруссию", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии во время посещения в субботу Государственного мемориального комплекса "Хатынь" заявил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:16 16.04.2022 (обновлено: 18:08 16.04.2022)
Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом
Президент Белоруссии Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в республике с фашизмом