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Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом - РИА Новости, 16.04.2022
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Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом
Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом - РИА Новости, 16.04.2022
Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму". РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:16
2022-04-16T18:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму"."Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают, в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Белоруссию", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии во время посещения в субботу Государственного мемориального комплекса "Хатынь" заявил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в стране.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
12:16 16.04.2022 (обновлено: 18:08 16.04.2022)
 
Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом

Президент Белоруссии Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в республике с фашизмом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму".
"Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают, в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Белоруссию", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии во время посещения в субботу Государственного мемориального комплекса "Хатынь" заявил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в стране.
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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