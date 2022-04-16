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Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом

Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом - РИА Новости, 16.04.2022

Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму". РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:16

2022-04-16T12:16

2022-04-16T18:08

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 16 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в республике, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму"."Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму — то, что они здесь делают, в Белоруссии. Это видно в виде этих санкций и давления на Белоруссию", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии во время посещения в субботу Государственного мемориального комплекса "Хатынь" заявил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко