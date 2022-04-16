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L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России - РИА Новости, 16.04.2022
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L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России
L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России - РИА Новости, 16.04.2022
L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России
Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:11
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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.Отмечается, что компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, в мире, франция
15:11 16.04.2022 (обновлено: 16:17 16.04.2022)
 
L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

Французская L'Occitane объявила о закрытии всех магазинов в России

© AFP 2022 / Mike Clarke Рекламный баннер L'Occitane
Рекламный баннер L'Occitane - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Mike Clarke
Рекламный баннер L'Occitane
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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.
"За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины… Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России", - говорится в заявлении L'Occitane.
Отмечается, что компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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