https://ria.ru/20220416/loccitane-1783885960.html

L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России - РИА Новости, 16.04.2022

L'Occitane объявила о закрытии магазинов в России

Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:11

2022-04-16T15:11

2022-04-16T16:17

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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все магазины и интернет-магазины в России из-за российской спецоперации на Украине, говорится в пресс-релизе компании.Отмечается, что компания также приостановила планы по инвестициям и расширению в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, франция