Потери украинских войск за сутки составили 22 человека, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: потери украинских войск за прошедшие сутки составили 22 человека
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделениями потеряли за сутки 22 человека и технику.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 22 человека личного состава; 3 бронетранспортера; 7 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении в Telegram Народной милиции.
Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 64 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм по населенным пунктам Донецкий, Первомайск и Золотое-5. В результате обстрелов в Первомайске повреждены 4 жилых дома и больница, а в населенном пункте Золотое-5 – два жилых дома и детский сад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.