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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/lnr-1783850117.html
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР
Украинские войска в пятницу восемь раз открывали огонь по Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T07:35
2022-04-16T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска в пятницу восемь раз открывали огонь по Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате повреждены четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад "Березка" в населенном пункте Золотое-5.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/bezhentsy-1783847109.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика
07:35 16.04.2022 (обновлено: 09:01 16.04.2022)
 
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Украинские войска в пятницу восемь раз открывали огонь по Луганской Народной Республике, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра (64 снаряда)", — сообщило представительство в своем Telegram-канале

В результате повреждены четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад "Березка" в населенном пункте Золотое-5.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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