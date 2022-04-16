https://ria.ru/20220416/lego-1783842969.html

Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego

Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego - РИА Новости, 16.04.2022

Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego

Детские конструкторы Lego приносят колоссальную прибыль – возврат вложений в их производство может достигать 400%, а покупка отдельных серий может приносить... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T04:19

2022-04-16T04:19

2022-04-16T04:19

экономика

lego group

инвестиции

инвестиции

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Детские конструкторы Lego приносят колоссальную прибыль – возврат вложений в их производство может достигать 400%, а покупка отдельных серий может приносить сотни процентов доходности, пояснил агентству "Прайм" преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.Самые выгодные и доходные – коллекционные наборы, прежде всего, модульные здания. "Пример тому – набор 10260 "Ресторанчик в центре": этот конструктор в начале 2021 года можно было приобрести за 10 – 12 тысяч рублей. На данный момент стоимость данного набора на вторичном рынке варьируется от 43 до 70 тысяч рублей в зависимости от продавца и магазина, и это типичная история для таких наборов", - рассказал Дорохов.По его словам, Lego уже давно не только игрушка для детей: средний портрет покупателя – это мужчина старше 25 лет. Для кого-то коллекционирование конструктора – возвращение к детству, для кого-то новое хобби. Производитель уже ориентируется на более платежеспособную аудиторию, производя для нее отдельные серии.

https://ria.ru/20220303/lego-1776220174.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, lego group, инвестиции, инвестиции