https://ria.ru/20220416/lego-1783842969.html
Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego
Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego - РИА Новости, 16.04.2022
Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego
Детские конструкторы Lego приносят колоссальную прибыль – возврат вложений в их производство может достигать 400%, а покупка отдельных серий может приносить... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T04:19
2022-04-16T04:19
2022-04-16T04:19
экономика
lego group
инвестиции
инвестиции
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Детские конструкторы Lego приносят колоссальную прибыль – возврат вложений в их производство может достигать 400%, а покупка отдельных серий может приносить сотни процентов доходности, пояснил агентству "Прайм" преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.Самые выгодные и доходные – коллекционные наборы, прежде всего, модульные здания. "Пример тому – набор 10260 "Ресторанчик в центре": этот конструктор в начале 2021 года можно было приобрести за 10 – 12 тысяч рублей. На данный момент стоимость данного набора на вторичном рынке варьируется от 43 до 70 тысяч рублей в зависимости от продавца и магазина, и это типичная история для таких наборов", - рассказал Дорохов.По его словам, Lego уже давно не только игрушка для детей: средний портрет покупателя – это мужчина старше 25 лет. Для кого-то коллекционирование конструктора – возвращение к детству, для кого-то новое хобби. Производитель уже ориентируется на более платежеспособную аудиторию, производя для нее отдельные серии.
https://ria.ru/20220303/lego-1776220174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, lego group, инвестиции, инвестиции
Названа неожиданная выгода инвестиций в Lego
Эксперт Дорохов сообщил, что инвестиции в Lego могут принести до 400% прибыли
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости.
Детские конструкторы Lego приносят колоссальную прибыль – возврат вложений в их производство может достигать 400%, а покупка отдельных серий может приносить сотни процентов доходности, пояснил
агентству "Прайм" преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.
Самые выгодные и доходные – коллекционные наборы, прежде всего, модульные здания. "Пример тому – набор 10260 "Ресторанчик в центре": этот конструктор в начале 2021 года можно было приобрести за 10 – 12 тысяч рублей. На данный момент стоимость данного набора на вторичном рынке варьируется от 43 до 70 тысяч рублей в зависимости от продавца и магазина, и это типичная история для таких наборов", - рассказал Дорохов.
По его словам, Lego уже давно не только игрушка для детей: средний портрет покупателя – это мужчина старше 25 лет. Для кого-то коллекционирование конструктора – возвращение к детству, для кого-то новое хобби. Производитель уже ориентируется на более платежеспособную аудиторию, производя для нее отдельные серии.