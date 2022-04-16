https://ria.ru/20220416/koronavirus-1783861399.html
В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19
Более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 1,95% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:34
2022-04-16T10:34
2022-04-16T10:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 1,95% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 16 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,95%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение - в 39, ситуация не изменилась в двух регионах.За сутки в России выявлено 11 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 240 человек с этим заболеванием.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 006 человек, или на 2,65% меньше по сравнению с 15 апреля."Выявлено 11 095 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 240 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 11 095 новых случаев COVID-19, умерли 240 человек
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 1,95% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 16 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,95%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение - в 39, ситуация не изменилась в двух регионах.
За сутки в России выявлено 11 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 240 человек с этим заболеванием.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 006 человек, или на 2,65% меньше по сравнению с 15 апреля.
"Выявлено 11 095 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 240 человек", - говорится в сообщении.