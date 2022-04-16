https://ria.ru/20220416/koronavirus-1783861399.html

В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2923 человека с COVID-19

Более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 1,95% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:34

2022-04-16T10:34

2022-04-16T10:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035003_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_d790cb5dc08818e3ef3fa36957ef7312.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 1,95% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 16 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 923 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,95%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах, снижение - в 39, ситуация не изменилась в двух регионах.За сутки в России выявлено 11 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 240 человек с этим заболеванием.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 006 человек, или на 2,65% меньше по сравнению с 15 апреля."Выявлено 11 095 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 240 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220413/omikron-1783313193.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19