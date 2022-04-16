Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР
Представитель ДНР Гагин заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты
© AP Photo / Sergei ChuzavkovВСУ
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Я предполагаю, что возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет доходить до огневых стычек между ними, и они будут сокращать сами себя", - сказал Гагин.
Советник главы правительства ДНР подчеркнул, что помимо тех, кто будет готов сдаться в плен, также присутствуют фанатично идейные представители националистической группировки "Азов", против бойцов которой в России возбуждены уголовные дела. Гагин рассчитывает, что вскоре "противник придет к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.