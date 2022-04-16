Рейтинг@Mail.ru
Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/konflikty-1783846162.html
Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР
Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР
Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:52
2022-04-16T03:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_d0f7c0e98c38e78f2178da487d4c8c8b.jpg
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.Советник главы правительства ДНР подчеркнул, что помимо тех, кто будет готов сдаться в плен, также присутствуют фанатично идейные представители националистической группировки "Азов", против бойцов которой в России возбуждены уголовные дела. Гагин рассчитывает, что вскоре "противник придет к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/proyrv-1783845999.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/37/1521063705_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_2ffa75c97ab7d005f8820ad6a17d5ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, украина
03:52 16.04.2022
 
Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР

Представитель ДНР Гагин заявил, что среди украинских военных возможны внутренние конфликты

© AP Photo / Sergei ChuzavkovВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.
"Я предполагаю, что возможны даже внутренние конфликты и какие-то внутренние конфликты вплоть до боестолкновений внутри, потому что, скажем, фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет доходить до огневых стычек между ними, и они будут сокращать сами себя", - сказал Гагин.
Советник главы правительства ДНР подчеркнул, что помимо тех, кто будет готов сдаться в плен, также присутствуют фанатично идейные представители националистической группировки "Азов", против бойцов которой в России возбуждены уголовные дела. Гагин рассчитывает, что вскоре "противник придет к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
03:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали", заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала