https://ria.ru/20220416/konflikty-1783846162.html

Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР

Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022

Среди украинских военных возможны внутренние конфликты, заявили в ДНР

Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:52

2022-04-16T03:52

2022-04-16T03:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Среди украинских военных можно ожидать массовой сдачи в плен, а также возможны внутренние конфликты вплоть до боевых столкновений между сдающимися и идейными фанатиками, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.Советник главы правительства ДНР подчеркнул, что помимо тех, кто будет готов сдаться в плен, также присутствуют фанатично идейные представители националистической группировки "Азов", против бойцов которой в России возбуждены уголовные дела. Гагин рассчитывает, что вскоре "противник придет к пониманию, что попытки сопротивляться дальше бесполезны".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/proyrv-1783845999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, украина