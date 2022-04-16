https://ria.ru/20220416/kitay-1783919495.html

В Китае предрекли Европе хаос из-за действий НАТО

В Китае предрекли Европе хаос из-за действий НАТО - РИА Новости, 16.04.2022

В Китае предрекли Европе хаос из-за действий НАТО

США во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая не способствует деэскалации конфликта, пишет китайское издание Global Times. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T21:53

2022-04-16T21:53

2022-04-16T22:36

в мире

европа

россия

украина

нато

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая не способствует деэскалации конфликта, пишет китайское издание Global Times."Америка использует украинский конфликт в качестве рекламы НАТО. При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России. Такая политика приведет к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет европейский континент к хаосу", — говорится в материале.В публикации отмечается, что кризис на Украине вызван отчасти расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее "противостояния России". Достижение мира и порядка в Европе возможно лишь после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Украины, заключил автор статьи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, европа, россия, украина, нато