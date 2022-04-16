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Водителям объяснили правила выбора авто из Китая - РИА Новости, 16.04.2022
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Водителям объяснили правила выбора авто из Китая
Водителям объяснили правила выбора авто из Китая - РИА Новости, 16.04.2022
Водителям объяснили правила выбора авто из Китая
Качество современных китайских автомобилей, представленных на российском рынке, значительно улучшилось за последние годы. Сегодня китайские автоконцерны входят... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T01:16
2022-04-16T01:16
авто
китай
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Качество современных китайских автомобилей, представленных на российском рынке, значительно улучшилось за последние годы. Сегодня китайские автоконцерны входят в список мировых лидеров по продажам и выпуску автомобилей, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Он отметил, что благодаря использованию зарубежного опыта качество автомобилей из Китая растет. Более того, китайский автопром сегодня высокотехнологичен и отвечает самым разным требованиям. Чем более современную модель вы выбираете, тем выше ее качество и богаче набор опций, заключил эксперт.
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авто, китай
01:16 16.04.2022
 
Водителям объяснили правила выбора авто из Китая

Эксперт Васильев посоветовал выбирать при покупке китайских автомобилей современные модели

© AP Photo / Ng Han GuanСтенд на автосалоне в Шанхае
Стенд на автосалоне в Шанхае - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Стенд на автосалоне в Шанхае . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Качество современных китайских автомобилей, представленных на российском рынке, значительно улучшилось за последние годы. Сегодня китайские автоконцерны входят в список мировых лидеров по продажам и выпуску автомобилей, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
“При этом благодаря огромным финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов. Не говоря уже о том, что Китай является одним из владельцев ряда успешных европейских автомобильных брендов, получая при этом доступ к самым современным технологиям и разработкам”, - говорит он.
Он отметил, что благодаря использованию зарубежного опыта качество автомобилей из Китая растет. Более того, китайский автопром сегодня высокотехнологичен и отвечает самым разным требованиям. Чем более современную модель вы выбираете, тем выше ее качество и богаче набор опций, заключил эксперт.
 
АвтоКитай
 
 
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