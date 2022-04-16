Водителям объяснили правила выбора авто из Китая
Эксперт Васильев посоветовал выбирать при покупке китайских автомобилей современные модели
© AP Photo / Ng Han GuanСтенд на автосалоне в Шанхае
© AP Photo / Ng Han Guan
Стенд на автосалоне в Шанхае . Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Качество современных китайских автомобилей, представленных на российском рынке, значительно улучшилось за последние годы. Сегодня китайские автоконцерны входят в список мировых лидеров по продажам и выпуску автомобилей, рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
“При этом благодаря огромным финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов. Не говоря уже о том, что Китай является одним из владельцев ряда успешных европейских автомобильных брендов, получая при этом доступ к самым современным технологиям и разработкам”, - говорит он.
Он отметил, что благодаря использованию зарубежного опыта качество автомобилей из Китая растет. Более того, китайский автопром сегодня высокотехнологичен и отвечает самым разным требованиям. Чем более современную модель вы выбираете, тем выше ее качество и богаче набор опций, заключил эксперт.