Водителям объяснили правила выбора авто из Китая

“При этом благодаря огромным финансовым возможностям китайский автопром не только имеет доступ к самым современным информационным и автомобильным технологиям, но и с успехом переманивает к себе ведущих европейских специалистов. Не говоря уже о том, что Китай является одним из владельцев ряда успешных европейских автомобильных брендов, получая при этом доступ к самым современным технологиям и разработкам”, - говорит он.