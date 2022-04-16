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Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам - РИА Новости, 16.04.2022
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Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам
Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам - РИА Новости, 16.04.2022
Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам
Банковский сектор чаще всех других отраслей российской экономики подвергается атакам мошенников, при этом их основным инструментом остается социальная инженерия РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:40
2022-04-16T09:40
технологии
экономика
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банковский сектор чаще всех других отраслей российской экономики подвергается атакам мошенников, при этом их основным инструментом остается социальная инженерия - на нее приходится 90% всего мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Помимо мошенничества, банковская отрасль сталкивается с самым широким спектром кибератак: DDoS-атаки, атаки шифровальщиков-вымогателей, атаки на государственные сервисы, в первую очередь на Госуслуги, фишинг, кражи данных. По собственному опыту могу сказать, что именно банковская отрасль сегодня является самой атакуемой в России", - сказал Кузнецов.По его словам, основным инструментом злоумышленников для хищения средств были и остаются приемы и методы социальной инженерии - когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит преступникам деньги или раскрывает банковские сведения, позволяющие совершить хищение.По данным Сбербанка, на социальную инженерию приходится 90% всех финансовых преступлений, при этом 94% социальной инженерии — это телефонное мошенничество.Легенды мошенников в подавляющем большинстве случаев основаны на реальных ситуациях. Так, в 2020–2021 годах они использовали такие предлоги, как COVID-19, а также празднование 180-летия Сбербанка, предлагая его клиентам якобы бонусы и розыгрыши.По данным Банка России, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей против 9,7 миллиарда рублей годом ранее.
https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html
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технологии, экономика, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия
09:40 16.04.2022
 
Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: банковский сектор чаще всех подвергается кибератакам

© Depositphotos / pressmasterРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Depositphotos / pressmaster
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банковский сектор чаще всех других отраслей российской экономики подвергается атакам мошенников, при этом их основным инструментом остается социальная инженерия - на нее приходится 90% всего мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Помимо мошенничества, банковская отрасль сталкивается с самым широким спектром кибератак: DDoS-атаки, атаки шифровальщиков-вымогателей, атаки на государственные сервисы, в первую очередь на Госуслуги, фишинг, кражи данных. По собственному опыту могу сказать, что именно банковская отрасль сегодня является самой атакуемой в России", - сказал Кузнецов.
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По его словам, основным инструментом злоумышленников для хищения средств были и остаются приемы и методы социальной инженерии - когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит преступникам деньги или раскрывает банковские сведения, позволяющие совершить хищение.
По данным Сбербанка, на социальную инженерию приходится 90% всех финансовых преступлений, при этом 94% социальной инженерии — это телефонное мошенничество.
Легенды мошенников в подавляющем большинстве случаев основаны на реальных ситуациях. Так, в 2020–2021 годах они использовали такие предлоги, как COVID-19, а также празднование 180-летия Сбербанка, предлагая его клиентам якобы бонусы и розыгрыши.
По данным Банка России, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей против 9,7 миллиарда рублей годом ранее.
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