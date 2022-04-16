https://ria.ru/20220416/kamera-1783841974.html

Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона

Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона - РИА Новости, 16.04.2022

Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона

Скрытая камера может быть установлена где угодно: в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду. Не всем это нравится, а опознать новомодные... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:17

2022-04-16T02:17

2022-04-16T10:34

технологии

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Скрытая камера может быть установлена где угодно: в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду. Не всем это нравится, а опознать новомодные гаджеты часто не может даже профессионал. При этом есть ряд простых способов обнаружить слежку с помощью обычного смартфона, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Есть и более технологичный вариант: загрузить на смартфон специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала. С его помощью видео с камер передается на сервер хранения. Если камеру настраивал новичок, Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных сетей. В этом случае ее название включает цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, которое присутствует в "заводской настройке" названия сети устройства, объяснил Кашкин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии