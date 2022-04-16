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Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона - РИА Новости, 16.04.2022
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Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона
Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона - РИА Новости, 16.04.2022
Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона
Скрытая камера может быть установлена где угодно: в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду. Не всем это нравится, а опознать новомодные... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:17
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технологии
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Скрытая камера может быть установлена где угодно: в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду. Не всем это нравится, а опознать новомодные гаджеты часто не может даже профессионал. При этом есть ряд простых способов обнаружить слежку с помощью обычного смартфона, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Есть и более технологичный вариант: загрузить на смартфон специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала. С его помощью видео с камер передается на сервер хранения. Если камеру настраивал новичок, Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных сетей. В этом случае ее название включает цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, которое присутствует в "заводской настройке" названия сети устройства, объяснил Кашкин.
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технологии
02:17 16.04.2022 (обновлено: 10:34 16.04.2022)
 
Россиян научили, как обнаружить скрытые камеры с помощью смартфона

Эксперт Кашкин заявил, что скрытую камеру можно найти с помощью фонарика на смартфоне

CC0 / Pexels/Marek / Объектив камеры
Объектив камеры - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
CC0 / Pexels/Marek /
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Скрытая камера может быть установлена где угодно: в отелях, хостелах, магазинах или квартирах, сдаваемых в аренду. Не всем это нравится, а опознать новомодные гаджеты часто не может даже профессионал. При этом есть ряд простых способов обнаружить слежку с помощью обычного смартфона, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

"Самый элементарный способ: включить фонарик на вашем гаджете в темном помещении. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря. Кроме того, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды: они также будут хорошо заметны в темноте", — говорит специалист.

Есть и более технологичный вариант: загрузить на смартфон специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала. С его помощью видео с камер передается на сервер хранения. Если камеру настраивал новичок, Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных сетей. В этом случае ее название включает цифры 720 и 1080 — это пиксельное разрешение, которое присутствует в "заводской настройке" названия сети устройства, объяснил Кашкин.
 
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