https://ria.ru/20220416/instruktory-1783845776.html

СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве

СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве - РИА Новости, 16.04.2022

СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве

Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, утверждает газета Times. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:31

2022-04-16T03:31

2022-04-16T09:12

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, утверждает газета Times.Офицеры двух украинских батальонов сообщили изданию, что на прошлой и позапрошлой неделях проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании.Капитан Юрий Мироненко из подразделения, которое дислоцировано в Оболонском районе Киева, заявил, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.Издание упоминает, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.В Министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать информацию о возвращении инструкторов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/oboronosposobnost-1783638198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/nato-1783029495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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