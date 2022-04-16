Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/instruktory-1783845776.html
СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве
СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве - РИА Новости, 16.04.2022
СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве
Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, утверждает газета Times. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:31
2022-04-16T09:12
в мире
украина
киев
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149307/53/1493075302_0:362:5026:3189_1920x0_80_0_0_7c8ea4fee4d5abab2f16bf9845cfa69d.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, утверждает газета Times.Офицеры двух украинских батальонов сообщили изданию, что на прошлой и позапрошлой неделях проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании.Капитан Юрий Мироненко из подразделения, которое дислоцировано в Оболонском районе Киева, заявил, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.Издание упоминает, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.В Министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать информацию о возвращении инструкторов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/oboronosposobnost-1783638198.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/nato-1783029495.html
украина
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149307/53/1493075302_147:0:4880:3550_1920x0_80_0_0_b8d28e2bf5f8afc7b3e990008e5a4400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, великобритания
03:31 16.04.2022 (обновлено: 09:12 16.04.2022)
 
СМИ: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск в Киеве

The Times: британские инструкторы из SAS возобновили подготовку украинских войск в Киеве

© AP Photo / Aleksandr ShulmanИностранные военные инструкторы обучают украинские войска
Иностранные военные инструкторы обучают украинские войска - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Aleksandr Shulman
Иностранные военные инструкторы обучают украинские войска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, утверждает газета Times.
Офицеры двух украинских батальонов сообщили изданию, что на прошлой и позапрошлой неделях проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании.
Капитан Юрий Мироненко из подразделения, которое дислоцировано в Оболонском районе Киева, заявил, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.
Издание упоминает, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.
Поставки оружия в Киев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 03:45
СМИ: Запад столкнулся с проблемой сохранения собственной обороноспособности
В Министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать информацию о возвращении инструкторов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 09:14В мире
В Госдуме считают, что в Мариуполе могут прятаться инструкторы НАТО
 
В миреУкраинаКиевВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала