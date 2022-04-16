https://ria.ru/20220416/indiya-1783913594.html

ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5, сообщили СМИ

ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022

ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5, сообщили СМИ

ВВС Индии отложили покупку у России 48 вертолетов средней грузоподъемности Ми-17В5 в связи с правительственный проектом "Made in India" по поддержке... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T20:16

2022-04-16T20:16

2022-04-16T20:16

в мире

индия

россия

ми-17в5

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. ВВС Индии отложили покупку у России 48 вертолетов средней грузоподъемности Ми-17В5 в связи с правительственный проектом "Made in India" по поддержке отечественного производства, сообщает агентство Ani со ссылкой на источники."Было принято решение закрыть сделку. Было решено о том, что силы (ВВС) будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", - сообщили ANI правительственные источники.Собеседники агентства отметили, что решение об отмене тендера было принято задолго до начала операции Россией на Украине и было частью контрактов, пересмотренных в связи с решением правительства Индии заменить импортируемые товары производимыми в Индии в рамках проекта "Made in India".Ранее сообщалось, что Россия планировала заключить контракт на поставку 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В5 Индии до конца 2017 года и начать его исполнение в 2018 году. Позднее занимавший пост помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин говорил, что надеется на подписание контракта в 2018 году. С тех пор о судьбе этого соглашения известно не было.Индия является одним из крупнейших эксплуатантов парка вертолетов Ми-17В5 и Ми-17 и, в частности, использует их для передвижения высокопоставленных лиц, в том числе президента и премьер-министра страны.

https://ria.ru/20220415/s-400-1783681610.html

https://ria.ru/20220412/indiya-1783117857.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, индия, россия, ми-17в5