https://ria.ru/20220416/ierusalim-1783843784.html

Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме

Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме - РИА Новости, 16.04.2022

Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Иерусалиме, призвал всех лидеров не допустить эскалации, говорится в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:41

2022-04-16T02:41

2022-04-16T02:41

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ООН, 16 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Иерусалиме, призвал всех лидеров не допустить эскалации, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.Ранее Красный полумесяц сообщил, что почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса. В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.По его словам, генсек вновь призывает к сохранению и соблюдению статуса-кво в святых местах Иерусалима.

https://ria.ru/20220408/terakty-1782414923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иерусалим, израиль