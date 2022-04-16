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Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме - РИА Новости, 16.04.2022
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Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме
Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме - РИА Новости, 16.04.2022
Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Иерусалиме, призвал всех лидеров не допустить эскалации, говорится в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:41
2022-04-16T02:41
в мире
иерусалим
израиль
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ООН, 16 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Иерусалиме, призвал всех лидеров не допустить эскалации, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.Ранее Красный полумесяц сообщил, что почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса. В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.По его словам, генсек вновь призывает к сохранению и соблюдению статуса-кво в святых местах Иерусалима.
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в мире, иерусалим, израиль
02:41 16.04.2022
 
Генсек ООН призвал прекратить провокации в Иерусалиме

Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить провокации в Иерусалиме, чтобы избежать эскалации

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильские полицейские задерживают палестинца во время столкновений в Восточном Иерусалиме
Израильские полицейские задерживают палестинца во время столкновений в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильские полицейские задерживают палестинца во время столкновений в Восточном Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с обострившейся ситуацией в Иерусалиме, призвал всех лидеров не допустить эскалации, говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее Красный полумесяц сообщил, что почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса. В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью в Иерусалиме. Он призывает лидеров всех сторон помочь урегулировать ситуацию. Провокации… должны прекратиться сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - указал Дюжаррик.
По его словам, генсек вновь призывает к сохранению и соблюдению статуса-кво в святых местах Иерусалима.
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