https://ria.ru/20220416/golos-1783849612.html
Врачи назвали факторы, оказывающие негативное влияние на голос человека
Врачи назвали факторы, оказывающие негативное влияние на голос человека - РИА Новости, 16.04.2022
Врачи назвали факторы, оказывающие негативное влияние на голос человека
Недосып, простуда, ряд лекарств, например, обезболивающие и антигистаминные средства, а также курение оказывают негативное влияние на голос человека, сообщили... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T07:21
2022-04-16T07:21
2022-04-16T07:21
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Недосып, простуда, ряд лекарств, например, обезболивающие и антигистаминные средства, а также курение оказывают негативное влияние на голос человека, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в Международный день голоса.По ее словам, систематическое перенапряжение голоса, например, в многодетных семьях или семьях, где есть слабослышащие люди, или чрезмерная профессиональная голосовая нагрузка более 24 часов в неделю провоцируют развитие не только функциональных, но и органических изменений голосовой аппарата."На качество голоса могут влиять препараты, которые при их применении провоцируют повышенную сухость или отек слизистой оболочки голосовых складок или гортани, снижение тонуса голосовых мышц. Повышенную сухость слизистой оболочки вызывают гипотензивные, мочегонные, обезболивающие, антигистаминные препараты. Отечность слизистой оболочки могут вызывать некоторые гормональные препараты, в частности, контрацептивы. Снижение тонуса голосовых мышц могут спровоцировать антигистаминные препараты 1 поколения, миорелаксанты, применяющиеся при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нейролептики и транквилизаторы", - отметила врач.В свою очередь ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Олег Павлихин рассказал, что также курение оказывает на голосовой аппарат крайне негативное влияние, и этот вопрос уже многие годы достаточно широко освещался как в научных, так и в популярных изданиях."Табачный дым, разогретый практически до 100 градусов, содержит в себе никотин и почти всю таблицу Менделеева, многие элементы которой являются канцерогенами. Происходит термический и химический ожог слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что вызывает их хроническое воспаление. Курение электронных сигарет хотя и оказывает меньшее раздражающее действие, но вещества, входящие в состав электронного дыма, также небезразличны для слизистой оболочки. Также следует помнить, что попадающий в организм никотин вызывает спазм сосудом слизистой оболочки, мышц, головного мозга, что может приводить к достаточно печальным последствиям", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220416/golos-1783846305.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия
Врачи назвали факторы, оказывающие негативное влияние на голос человека
Врач Романенко заявила, что недосып оказывает негативное влияние на голос человека
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Недосып, простуда, ряд лекарств, например, обезболивающие и антигистаминные средства, а также курение оказывают негативное влияние на голос человека, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в Международный день голоса.
"Голос – это очень тонкая субстанция, а сам процесс голосообразования является сложным процессом, в котором, помимо непосредственно голосовых складок, задействованы практически все системы организма – центральная нервная, дыхательная, эндокринная, мышечная и другие. Поэтому сбои в работе даже одного из этих механизмов - простуда, хронический недосып, чрезмерное психоэмоциональное напряжение, болевой синдром в области шейно-грудного отдела позвоночника и многое другое - может привести к изменению качества голоса", - рассказала заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко.
По ее словам, систематическое перенапряжение голоса, например, в многодетных семьях или семьях, где есть слабослышащие люди, или чрезмерная профессиональная голосовая нагрузка более 24 часов в неделю провоцируют развитие не только функциональных, но и органических изменений голосовой аппарата.
"На качество голоса могут влиять препараты, которые при их применении провоцируют повышенную сухость или отек слизистой оболочки голосовых складок или гортани, снижение тонуса голосовых мышц. Повышенную сухость слизистой оболочки вызывают гипотензивные, мочегонные, обезболивающие, антигистаминные препараты. Отечность слизистой оболочки могут вызывать некоторые гормональные препараты, в частности, контрацептивы. Снижение тонуса голосовых мышц могут спровоцировать антигистаминные препараты 1 поколения, миорелаксанты, применяющиеся при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нейролептики и транквилизаторы", - отметила врач.
В свою очередь ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Олег Павлихин рассказал, что также курение оказывает на голосовой аппарат крайне негативное влияние, и этот вопрос уже многие годы достаточно широко освещался как в научных, так и в популярных изданиях.
"Табачный дым, разогретый практически до 100 градусов, содержит в себе никотин и почти всю таблицу Менделеева, многие элементы которой являются канцерогенами. Происходит термический и химический ожог слизистой оболочки голосовых складок и гортани, что вызывает их хроническое воспаление. Курение электронных сигарет хотя и оказывает меньшее раздражающее действие, но вещества, входящие в состав электронного дыма, также небезразличны для слизистой оболочки. Также следует помнить, что попадающий в организм никотин вызывает спазм сосудом слизистой оболочки, мышц, головного мозга, что может приводить к достаточно печальным последствиям", - добавил собеседник агентства.