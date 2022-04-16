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Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека - РИА Новости, 16.04.2022
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Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека
Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека - РИА Новости, 16.04.2022
Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека
Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, а сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса и даже могут... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:58
2022-04-16T03:58
общество
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, а сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса и даже могут нанести вред здоровью, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в Международный день голоса.По ее словам, тяжелые нагрузки, приводящие к утомляемости, перенапряжению мышц спины и брюшного пресса и особенно мышц верхнего плечевого пояса ухудшают качество голоса.При этом ведущий научный сотрудник того же института Олег Павлихин сообщил, что сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса."Это достаточно распространенный миф, который многие годы почему-то муссируется в обществе. Более того, прием сырых яиц может нанести вред здоровью. Если, например, у человека аллергия на куриный белок или лецитин – продукты, содержащиеся в яйцах. Также, существует риск заразиться сальмонеллезом при употреблении термически не обработанных яиц", - уточнил он.
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общество, россия
03:58 16.04.2022
 
Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека

Врач Павлихин заявил, что сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса

© Pixabay / MelanieFHardyКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Pixabay / MelanieFHardy
Куриные яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, а сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса и даже могут нанести вред здоровью, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в Международный день голоса.
"Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, поскольку при них усиливается кровообращение, обмен веществ, улучшается состояние слизистой оболочки голосовых складок, повышается тонус и выносливость дыхательной мускулатуры и голосовых мышц", - рассказала заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко.
По ее словам, тяжелые нагрузки, приводящие к утомляемости, перенапряжению мышц спины и брюшного пресса и особенно мышц верхнего плечевого пояса ухудшают качество голоса.
При этом ведущий научный сотрудник того же института Олег Павлихин сообщил, что сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса.
"Это достаточно распространенный миф, который многие годы почему-то муссируется в обществе. Более того, прием сырых яиц может нанести вред здоровью. Если, например, у человека аллергия на куриный белок или лецитин – продукты, содержащиеся в яйцах. Также, существует риск заразиться сальмонеллезом при употреблении термически не обработанных яиц", - уточнил он.
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