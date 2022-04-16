https://ria.ru/20220416/golos-1783846305.html

Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека

Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека - РИА Новости, 16.04.2022

Врач развеял миф о влиянии сырых яиц на голос человека

Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, а сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса и даже могут... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:58

2022-04-16T03:58

2022-04-16T03:58

общество

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Умеренные физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на голос человека, а сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса и даже могут нанести вред здоровью, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в Международный день голоса.По ее словам, тяжелые нагрузки, приводящие к утомляемости, перенапряжению мышц спины и брюшного пресса и особенно мышц верхнего плечевого пояса ухудшают качество голоса.При этом ведущий научный сотрудник того же института Олег Павлихин сообщил, что сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса."Это достаточно распространенный миф, который многие годы почему-то муссируется в обществе. Более того, прием сырых яиц может нанести вред здоровью. Если, например, у человека аллергия на куриный белок или лецитин – продукты, содержащиеся в яйцах. Также, существует риск заразиться сальмонеллезом при употреблении термически не обработанных яиц", - уточнил он.

https://ria.ru/20220409/kofein-1782634209.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия