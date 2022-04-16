https://ria.ru/20220416/geroy-1783923152.html

В Нижегородской области умер последний Герой СССР Александр Кузнецов

В Нижегородской области умер последний Герой СССР Александр Кузнецов - РИА Новости, 17.04.2022

В Нижегородской области умер последний Герой СССР Александр Кузнецов

Последний живший в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов скончался в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-16T22:42

2022-04-16T22:42

2022-04-17T10:24

общество

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр — РИА Новости. Последний живший в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов скончался в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.Девятнадцатого июня 2022 года Александру Михайловичу должно было исполниться 100 лет.Отпевание ветерана Великой Отечественной войны состоится в Нижегородском кафедральном Александро-Невском соборе 17 апреля. Александр Михайлович Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Фоминского района (ныне Гороховецкого района Владимирской области). В 1927 году с родителями переехал в поселок Чернораменка Балахнинского района. В июле 1941 года Балахнинским райвоенкоматом Горьковской области был направлен во Фрунзенское пехотно-минометное училище.В боях Великой Отечественной войны участвовал с апреля 1942 года. Сначала был командиром взвода батальонных минометов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.Одиннадцатого сентября 1943 года в числе первых форсировал реку Десна в районе села Оболонье (Коропский район Черниговской области), участвовал в отражении танковой контратаки. Организовал стойкую оборону и в ходе боя лично подбил три танка.Двадцать пятого сентября при переправе через реку Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку шести вражеских танков. Кузнецов противотанковыми гранатами подбил два из них. Полк удержал свои позиции, но оказался во временном окружении. Прорвав кольцо, группа бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к партизанам.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение пяти суток старшему лейтенанту Кузнецову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

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нижегородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, нижегородская область, глеб никитин