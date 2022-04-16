https://ria.ru/20220416/gaz-1783905252.html

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже - РИА Новости, 16.04.2022

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc,... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T18:38

2022-04-16T18:38

2022-04-16T19:01

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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало в субботу днем с площади Нации и закончилось на площади Республики. В нем участвуют несколько сотен человек, включая "желтые жилеты", антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма.Акция проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они начали провоцировать полицию и кидать в сторону правоохранителей бутылки. В ответ сотрудники полиции несколько раз применили слезоточивый газ.Манифестанты на акции "Желтых жилетов" выступают против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

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Бутылки и слезоточивый газ: столкновения с полицией на демонстрации в Париже Радикалы на акции "Желтых жилетов" в Париже начали забрасывать полицию бутылками, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. 2022-04-16T18:38 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон