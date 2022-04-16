https://ria.ru/20220416/gaz-1783905252.html
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже - РИА Новости, 16.04.2022
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T18:38
2022-04-16T18:38
2022-04-16T19:01
в мире
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783906698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a22b0de559b86595a22bdf3f8477c293.jpg
ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало в субботу днем с площади Нации и закончилось на площади Республики. В нем участвуют несколько сотен человек, включая "желтые жилеты", антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма.Акция проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они начали провоцировать полицию и кидать в сторону правоохранителей бутылки. В ответ сотрудники полиции несколько раз применили слезоточивый газ.Манифестанты на акции "Желтых жилетов" выступают против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.
https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783906698_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b8190de20f3a81083e8766482292f471.jpg
Бутылки и слезоточивый газ: столкновения с полицией на демонстрации в Париже
Радикалы на акции "Желтых жилетов" в Париже начали забрасывать полицию бутылками, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.
2022-04-16T18:38
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон
18:38 16.04.2022 (обновлено: 19:01 16.04.2022)
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на акции "Желтых жилетов" в Париже
ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало в субботу днем с площади Нации и закончилось на площади Республики. В нем участвуют несколько сотен человек, включая "желтые жилеты", антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.
Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма.
Акция проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они начали провоцировать полицию и кидать в сторону правоохранителей бутылки. В ответ сотрудники полиции несколько раз применили слезоточивый газ.
Манифестанты на акции "Желтых жилетов" выступают против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции
.