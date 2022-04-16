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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже - РИА Новости, 16.04.2022
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Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже - РИА Новости, 16.04.2022
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T18:38
2022-04-16T19:01
в мире
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франция
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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Шествие стартовало в субботу днем с площади Нации и закончилось на площади Республики. В нем участвуют несколько сотен человек, включая "желтые жилеты", антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма.Акция проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они начали провоцировать полицию и кидать в сторону правоохранителей бутылки. В ответ сотрудники полиции несколько раз применили слезоточивый газ.Манифестанты на акции "Желтых жилетов" выступают против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Бутылки и слезоточивый газ: столкновения с полицией на демонстрации в Париже
Радикалы на акции "Желтых жилетов" в Париже начали забрасывать полицию бутылками, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.
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353
60
в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон
18:38 16.04.2022 (обновлено: 19:01 16.04.2022)
 
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на акции "Желтых жилетов" в Париже

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Полиция применила слезоточивый газ в ходе протестной акции "Желтых жилетов" на площади в Париже после того, как в демонстрацию вмешались радикалы Black bloc, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Шествие стартовало в субботу днем с площади Нации и закончилось на площади Республики. В нем участвуют несколько сотен человек, включая "желтые жилеты", антифашистсткие организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы.
Все они выступают против крайне правых политиков и фашизма.
Акция проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они начали провоцировать полицию и кидать в сторону правоохранителей бутылки. В ответ сотрудники полиции несколько раз применили слезоточивый газ.
Манифестанты на акции "Желтых жилетов" выступают против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.
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