https://ria.ru/20220416/gaz-1783858890.html

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 16.04.2022

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57,2 миллиона кубометров на 16 апреля, сообщила... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:55

2022-04-16T09:55

2022-04-16T10:12

экономика

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57,2 миллиона кубометров на 16 апреля, сообщила компания.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.Однако с 8 апреля транзит вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.

https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии