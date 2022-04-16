https://ria.ru/20220416/gaz-1783858890.html
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 16.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57,2 миллиона кубометров на 16 апреля, сообщила... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:55
2022-04-16T09:55
2022-04-16T10:12
экономика
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей в объеме 57,2 миллиона кубометров на 16 апреля, сообщила компания.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.Однако с 8 апреля транзит вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.
https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:55 16.04.2022 (обновлено: 10:12 16.04.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 57,2 миллиона кубов на 16 апреля