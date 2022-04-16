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Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов - РИА Новости, 16.04.2022
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Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов
Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов - РИА Новости, 16.04.2022
Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, как ожидается, снизится на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:18
2022-04-16T09:18
экономика
украина
россия
евросоюз
газпром
северный поток
природный газ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, как ожидается, снизится на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 апреля составляют всего 57,23 миллиона кубометров, тогда как днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона. Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. "Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля "Ямал - Европа" работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на субботу.С 7 апреля непрерывно растет заполненность газовых хранилищ ЕС. По данным на 14 апреля, они заполнены на 27,7%.
https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html
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экономика, украина, россия, евросоюз, газпром, северный поток, природный газ
09:18 16.04.2022
 
Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов

Украинская ГТС ожидает снижения транзита российского газа 16 апреля на 18 процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция на Украине
Газораспределительная станция на Украине - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, как ожидается, снизится на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 апреля составляют всего 57,23 миллиона кубометров, тогда как днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона. Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
06:14
Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе пока не все благополучно
Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. "Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля "Ямал - Европа" работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на субботу.
С 7 апреля непрерывно растет заполненность газовых хранилищ ЕС. По данным на 14 апреля, они заполнены на 27,7%.
ПХГ Йемгум в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 16:03
"Газпром": ЕС нужно закачать в хранилища не менее 63 миллиардов кубов газа
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвросоюзГазпромСеверный потокПриродный газ
 
 
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