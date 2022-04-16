Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов
Украинская ГТС ожидает снижения транзита российского газа 16 апреля на 18 процентов
Газораспределительная станция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, как ожидается, снизится на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 апреля составляют всего 57,23 миллиона кубометров, тогда как днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона. Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. "Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля "Ямал - Европа" работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на субботу.
С 7 апреля непрерывно растет заполненность газовых хранилищ ЕС. По данным на 14 апреля, они заполнены на 27,7%.