https://ria.ru/20220416/gaz-1783856028.html

Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов

Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов - РИА Новости, 16.04.2022

Транзит российского газа через Украину 16 апреля снизится на 18 процентов

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, как ожидается, снизится на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:18

2022-04-16T09:18

2022-04-16T09:18

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украина

россия

евросоюз

газпром

северный поток

природный газ

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в субботу, как ожидается, снизится на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 16 апреля составляют всего 57,23 миллиона кубометров, тогда как днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона. Это почти в два раза ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. "Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля "Ямал - Европа" работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на субботу.С 7 апреля непрерывно растет заполненность газовых хранилищ ЕС. По данным на 14 апреля, они заполнены на 27,7%.

https://ria.ru/20220416/zakachka-1783848259.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, евросоюз, газпром, северный поток, природный газ