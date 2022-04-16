https://ria.ru/20220416/frantsiya-1783898730.html

В центре Парижа проходит манифестация против Макрона

В центре Парижа проходит манифестация против Макрона - РИА Новости, 16.04.2022

В центре Парижа проходит манифестация против Макрона

В Париже началась манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:08

2022-04-16T17:08

2022-04-16T18:53

в мире

эммануэль макрон

марин ле пен

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783900324_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ff76e7f5ca3bf5eea4fc2b6985713f2.jpg

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже началась манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.Инициатором акции, стартовавшей днем на площади Фонтенуа в восьмом округе французской столицы, стал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции. На акции присутствуют сотни недовольных политикой Макрона."Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец", — заявил присутствующим один из организаторов акции.Манифестация проходит мирно. Протестующие скандируют: "Макрон — никогда больше!".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220413/makron-1783275955.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Манифестация против переизбрания президента Франции Макрона на второй срок Манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Манифестация, которая началась в днем на площади Фонтенуа в 8-м округе французской столицы, организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции. На акции присутствуют сотни недовольных политикой Макрона. "Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец", - заявил присутствующим один из организаторов акции. 2022-04-16T17:08 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция