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В центре Парижа проходит манифестация против Макрона - РИА Новости, 16.04.2022
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В центре Парижа проходит манифестация против Макрона
В центре Парижа проходит манифестация против Макрона - РИА Новости, 16.04.2022
В центре Парижа проходит манифестация против Макрона
В Париже началась манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:08
2022-04-16T18:53
в мире
эммануэль макрон
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже началась манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.Инициатором акции, стартовавшей днем на площади Фонтенуа в восьмом округе французской столицы, стал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции. На акции присутствуют сотни недовольных политикой Макрона."Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец", — заявил присутствующим один из организаторов акции.Манифестация проходит мирно. Протестующие скандируют: "Макрон — никогда больше!".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования состоится 24 апреля.
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Манифестация против переизбрания президента Франции Макрона на второй срок
Манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона проходит в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Манифестация, которая началась в днем на площади Фонтенуа в 8-м округе французской столицы, организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции. На акции присутствуют сотни недовольных политикой Макрона. "Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец", - заявил присутствующим один из организаторов акции.
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в мире, эммануэль макрон, марин ле пен, франция
17:08 16.04.2022 (обновлено: 18:53 16.04.2022)
 
В центре Парижа проходит манифестация против Макрона

Манифестация против Макрона проходит в центре Парижа

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже началась манифестация против действующего главы государства, кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором акции, стартовавшей днем на площади Фонтенуа в восьмом округе французской столицы, стал лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Демонстранты протестуют против возможного переизбрания Макрона на пост главы Франции. На акции присутствуют сотни недовольных политикой Макрона.
"Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать "нет" следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец", — заявил присутствующим один из организаторов акции.
Манифестация проходит мирно. Протестующие скандируют: "Макрон — никогда больше!".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур голосования состоится 24 апреля.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом
 
В миреЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранция
 
 
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