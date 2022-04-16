Рейтинг@Mail.ru
В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/flag-1783861064.html
В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом
В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом - РИА Новости, 16.04.2022
В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом
В Кентукки посетители раскритиковали управляющего ресторана Colton’s Steak House & Grill из-за украинского флага рядом с вывеской, пишет газета The Washington... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:30
2022-04-16T14:53
в мире
сша
кентукки
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Кентукки посетители раскритиковали управляющего ресторана Colton’s Steak House &amp; Grill из-за украинского флага рядом с вывеской, пишет газета The Washington Post.По данным издания, американец вывесил сине-желтый флаг в знак поддержки Украины, где он три года назад усыновил ребенка.Далеко не все клиенты оценили такой поступок и начали оставлять негативные отзывы о заведении в соцсетях.Затем посетители стали писать гневные сообщения, в которых обвиняли работников заведения в отсутствии патриотизма. После очередного телефонного звонка с критикой, один из официантов не выдержал и расплакался."Единственное, что вам удалось сделать, так это разделить ваших соотечественников. В наше время даже пообедать нельзя без обсуждения политики", — отметил еще один клиент.Другой комментатор заявил, что "предпочитает стейки без нацизма".Тем не менее управляющий отказался снимать украинский флаг даже после шквала критики.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html
https://rsport.ria.ru/20220325/plavanie-1780170455.html
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782672844.html
сша
кентукки
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_17bc1af66ffde6b2089f9af8537ee47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кентукки, украина, россия
10:30 16.04.2022 (обновлено: 14:53 16.04.2022)
 
В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом

WP: в США управляющий стейк-хауса подвергся критике из-за вывешенного украинского флага

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Кентукки посетители раскритиковали управляющего ресторана Colton’s Steak House & Grill из-за украинского флага рядом с вывеской, пишет газета The Washington Post.
По данным издания, американец вывесил сине-желтый флаг в знак поддержки Украины, где он три года назад усыновил ребенка.
Сотрудники полиции в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:29
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
Далеко не все клиенты оценили такой поступок и начали оставлять негативные отзывы о заведении в соцсетях.
"Моя семья не будет обедать в этом стейк-хаусе до тех пор, пока украинский флаг не заменят на наш национальный", — написал один из них.
Затем посетители стали писать гневные сообщения, в которых обвиняли работников заведения в отсутствии патриотизма. После очередного телефонного звонка с критикой, один из официантов не выдержал и расплакался.
"Единственное, что вам удалось сделать, так это разделить ваших соотечественников. В наше время даже пообедать нельзя без обсуждения политики", — отметил еще один клиент.
Турецкая пловчиха Виктория Зейнеп Гюнеш - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 20:58
Пловчиха украинского происхождения выложила фото с ногами на флаге России
Другой комментатор заявил, что "предпочитает стейки без нацизма".
Тем не менее управляющий отказался снимать украинский флаг даже после шквала критики.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Постамент, на котором располагался памятник Александру Пушкину в Тернополе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 12:41
Второй украинский город демонтировал памятник Пушкину
 
В миреСШАКентуккиУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала