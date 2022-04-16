https://ria.ru/20220416/flag-1783861064.html

В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом

В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом - РИА Новости, 16.04.2022

В США посетители ресторана возмутились вывешенным украинским флагом

В Кентукки посетители раскритиковали управляющего ресторана Colton’s Steak House & Grill из-за украинского флага рядом с вывеской, пишет газета The Washington... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:30

2022-04-16T10:30

2022-04-16T14:53

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Кентукки посетители раскритиковали управляющего ресторана Colton’s Steak House & Grill из-за украинского флага рядом с вывеской, пишет газета The Washington Post.По данным издания, американец вывесил сине-желтый флаг в знак поддержки Украины, где он три года назад усыновил ребенка.Далеко не все клиенты оценили такой поступок и начали оставлять негативные отзывы о заведении в соцсетях.Затем посетители стали писать гневные сообщения, в которых обвиняли работников заведения в отсутствии патриотизма. После очередного телефонного звонка с критикой, один из официантов не выдержал и расплакался."Единственное, что вам удалось сделать, так это разделить ваших соотечественников. В наше время даже пообедать нельзя без обсуждения политики", — отметил еще один клиент.Другой комментатор заявил, что "предпочитает стейки без нацизма".Тем не менее управляющий отказался снимать украинский флаг даже после шквала критики.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html

https://rsport.ria.ru/20220325/plavanie-1780170455.html

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782672844.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, кентукки, украина, россия