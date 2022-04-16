https://ria.ru/20220416/filippiny-1783847965.html

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек - РИА Новости, 16.04.2022

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек

Число погибших на Филиппинах в результате тропического циклона "Агатон" (международное название - "Меги") достигло 167 человек, еще 110 пропали без вести,... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:06

2022-04-16T06:06

2022-04-16T06:06

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате тропического циклона "Агатон" (международное название - "Меги") достигло 167 человек, еще 110 пропали без вести, стихийное бедствие в общей сложности повлияло примерно на два миллиона человек, следует из опубликованных в субботу данных совета по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.Циклон проходил через Филиппины с 9 по 12 апреля, вызвав наводнения в 787 местах, и 89 оползней. Травмы получили восемь человек.По данным совета, в 76 городах Филиппин нарушено электроснабжение, повреждены более 10,3 тысячи домов, из них 664 разрушены полностью. В 192 городах страны были отменены занятия в школах.Циклон "Агатон" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на 242,2 миллиона филиппинских песо (более 4,6 миллиона долларов США).

https://ria.ru/20220410/zemletryasenie-1782728655.html

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Максим Горбачев

в мире, филиппины, сша