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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек - РИА Новости, 16.04.2022
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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек - РИА Новости, 16.04.2022
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек
Число погибших на Филиппинах в результате тропического циклона "Агатон" (международное название - "Меги") достигло 167 человек, еще 110 пропали без вести,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T06:06
2022-04-16T06:06
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате тропического циклона "Агатон" (международное название - "Меги") достигло 167 человек, еще 110 пропали без вести, стихийное бедствие в общей сложности повлияло примерно на два миллиона человек, следует из опубликованных в субботу данных совета по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.Циклон проходил через Филиппины с 9 по 12 апреля, вызвав наводнения в 787 местах, и 89 оползней. Травмы получили восемь человек.По данным совета, в 76 городах Филиппин нарушено электроснабжение, повреждены более 10,3 тысячи домов, из них 664 разрушены полностью. В 192 городах страны были отменены занятия в школах.Циклон "Агатон" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на 242,2 миллиона филиппинских песо (более 4,6 миллиона долларов США).
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в мире, филиппины, сша
06:06 16.04.2022
 
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 167 человек

Число погибших из-за тропического шторма "Агатон" на Филиппинах выросло до 167 человек

© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия тайфуна на Филиппинах
Последствия тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате тропического циклона "Агатон" (международное название - "Меги") достигло 167 человек, еще 110 пропали без вести, стихийное бедствие в общей сложности повлияло примерно на два миллиона человек, следует из опубликованных в субботу данных совета по чрезвычайным ситуациям и рискам стихийных бедствий.
Циклон проходил через Филиппины с 9 по 12 апреля, вызвав наводнения в 787 местах, и 89 оползней. Травмы получили восемь человек.
По данным совета, в 76 городах Филиппин нарушено электроснабжение, повреждены более 10,3 тысячи домов, из них 664 разрушены полностью. В 192 городах страны были отменены занятия в школах.
Циклон "Агатон" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на 242,2 миллиона филиппинских песо (более 4,6 миллиона долларов США).
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 01:15
В Индонезии произошло землетрясение
 
В миреФилиппиныСША
 
 
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