Рейтинг@Mail.ru
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/feyki-1783920888.html
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию - РИА Новости, 16.04.2022
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию
Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:04
2022-04-16T22:04
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
пенза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Федулов.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка училища олимпийского резерва возбудили дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что не слышал о ситуации с этой учительницей. Федулов ранее сообщил РИА Новости, что Ген уволилась из училища, по делу проходит в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невыезде.Адвокат уточнил, что следователь в пятницу допросил его подзащитную по этому делу.Собеседник агентства добавил, что расследование дела продолжается.Региональное управление СК РФ не комментирует информацию о данном уголовном деле.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
https://ria.ru/20220415/feyki-1783754683.html
россия
украина
пенза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, пенза
22:04 16.04.2022
 
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию

Адвокат Федулов: учительница из Пензы Ирина Ген дала показания по делу о фейках про армию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Федулов.
Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка училища олимпийского резерва возбудили дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что не слышал о ситуации с этой учительницей. Федулов ранее сообщил РИА Новости, что Ген уволилась из училища, по делу проходит в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невыезде.
Адвокат уточнил, что следователь в пятницу допросил его подзащитную по этому делу.
"Процессуальный статус (остался) прежний. Мера пресечения - подписка о невыезде. (На допросе подзащитная) сообщила, что мы не признаем (вину). Прослушали аудиозаписи, дали показания по ним", - сказал Федулов.
Собеседник агентства добавил, что расследование дела продолжается.
Региональное управление СК РФ не комментирует информацию о данном уголовном деле.
Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Журналиста арестовали в Хакасии из-за фейков о Росгвардии
 
ПроисшествияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФПенза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала