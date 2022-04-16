https://ria.ru/20220416/feyki-1783920888.html
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию - РИА Новости, 16.04.2022
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию
Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:04
2022-04-16T22:04
2022-04-16T22:04
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
пенза
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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Федулов.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка училища олимпийского резерва возбудили дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что не слышал о ситуации с этой учительницей. Федулов ранее сообщил РИА Новости, что Ген уволилась из училища, по делу проходит в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невыезде.Адвокат уточнил, что следователь в пятницу допросил его подзащитную по этому делу.Собеседник агентства добавил, что расследование дела продолжается.Региональное управление СК РФ не комментирует информацию о данном уголовном деле.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
https://ria.ru/20220415/feyki-1783754683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, пенза
Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию
Адвокат Федулов: учительница из Пензы Ирина Ген дала показания по делу о фейках про армию