https://ria.ru/20220416/feyki-1783920888.html

Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию

Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию - РИА Новости, 16.04.2022

Адвокат: учительница из Пензы дала показания по делу о фейках про армию

Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:04

2022-04-16T22:04

2022-04-16T22:04

происшествия

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

пенза

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САРАТОВ, 16 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Преподаватель английского языка Ирина Ген на допросе дала показания по делу о дискредитации российской армии, вину она не признает, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Федулов.Ранее СМИ сообщали, что в Пензе в отношении 55-летней учительницы иностранного языка училища олимпийского резерва возбудили дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы РФ. Сообщается, что во время урока она высказалась относительно спецоперации, один из учеников включил диктофон, после чего запись попала в правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля сообщил, что не слышал о ситуации с этой учительницей. Федулов ранее сообщил РИА Новости, что Ген уволилась из училища, по делу проходит в качестве подозреваемой и находится под подпиской о невыезде.Адвокат уточнил, что следователь в пятницу допросил его подзащитную по этому делу.Собеседник агентства добавил, что расследование дела продолжается.Региональное управление СК РФ не комментирует информацию о данном уголовном деле.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.

https://ria.ru/20220415/feyki-1783754683.html

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украина

пенза

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, пенза