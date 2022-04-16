https://ria.ru/20220416/feyki-1783893554.html

Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР

Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР - РИА Новости, 16.04.2022

Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:16

2022-04-16T16:16

2022-04-16T16:19

в мире

единая россия

государственный департамент сша

россия

дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа."Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа", - заявил Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220416/feyki-1783875498.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, единая россия, государственный департамент сша, россия, дмитрий медведев, сша