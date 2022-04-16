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Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР - РИА Новости, 16.04.2022
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Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР - РИА Новости, 16.04.2022
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:16
2022-04-16T16:19
в мире
единая россия
государственный департамент сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа."Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа", - заявил Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220416/feyki-1783875498.html
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в мире, единая россия, государственный департамент сша, россия, дмитрий медведев, сша
16:16 16.04.2022 (обновлено: 16:19 16.04.2022)
 
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР

Председатель "Единой России" Медведев: приятно, что за fake news про ЕР платят из Госдепа

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа.
"Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа", - заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
13:14
В Госдуме отреагировали на публикации фейков от имени "Единой России"
 
В миреЕдиная РоссияГосударственный департамент СШАРоссияДмитрий МедведевСША
 
 
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