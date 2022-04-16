https://ria.ru/20220416/feyki-1783893554.html
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР - РИА Новости, 16.04.2022
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:16
2022-04-16T16:16
2022-04-16T16:19
в мире
единая россия
государственный департамент сша
россия
дмитрий медведев
сша
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что фейки создают альтернативную вселенную, особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа."Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про "ЕР" платят прямо из Госдепа", - заявил Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220416/feyki-1783875498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, единая россия, государственный департамент сша, россия, дмитрий медведев, сша
16:16 16.04.2022 (обновлено: 16:19 16.04.2022)
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР
Председатель "Единой России" Медведев: приятно, что за fake news про ЕР платят из Госдепа