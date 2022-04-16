https://ria.ru/20220416/feyki-1783875498.html

В Госдуме отреагировали на публикации фейков от имени "Единой России"

В Госдуме отреагировали на публикации фейков от имени "Единой России" - РИА Новости, 16.04.2022

В Госдуме отреагировали на публикации фейков от имени "Единой России"

Ложные публикации якобы от имени "Единой России" направлены на разобщение общества, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Дмитрий Вяткин. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:14

2022-04-16T13:14

2022-04-16T13:14

политика

россия

единая россия

дмитрий вяткин

госдума рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ложные публикации якобы от имени "Единой России" направлены на разобщение общества, заявил замруководителя фракции ЕР в Госдуме Дмитрий Вяткин.В субботу на фейковом сайте, адрес которого не соответствует официальному сайту фракции ЕР, появилось "заявление Дмитрия Медведева", якобы касающееся проведения спецоперации РФ на Украине и "приказа верховного главнокомандующего" об "уничтожении группировки спутников Starlink". ЕР заявила, что размещенный на фейковом сайте контент дискредитирует Вооружённые силы РФ, и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот ресурс."Нужно понимать, что это якобы "обращение к президенту" направлено лишь на то, чтобы разобщить наше общество, скомпрометировать Вооруженные силы, внести сомнения в умы людей, а ещё - нанести урон и подорвать доверие к нашей партии", - заявил Вяткин журналистам.Политик добавил, что сегодня нужно быть готовым к появлению фейков, и отметил, что в ЕР внимательно следят за ситуацией и оперативно реагируют на такие диверсии.

https://ria.ru/20220416/er-1783872868.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, единая россия, дмитрий вяткин, госдума рф