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Госдума изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции ЕР - РИА Новости, 16.04.2022
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Госдума изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции ЕР
Госдума изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции ЕР - РИА Новости, 16.04.2022
Госдума изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции ЕР
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:42
2022-04-16T14:42
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единая россия
сша
украина
василий пискарев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции "Единая Россия", соответствующие обращения будут направлены в уполномоченные органы, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.Ранее сообщалось, что фракция "Единой России" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции в Госдуме. ЕР указала, что информация на фейковом ресурсе не относится к официальной позиции фракции и партии, содержит информацию, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ. Позднее Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт."Необходимо разобраться, кто стоит за созданием данного сайта. Комиссией будут направлены соответствующие обращения в уполномоченные органы", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.По его словам, это не первый и не последний случай появления таких ресурсов - "против России развязана беспрецедентная информационная война", за которой, как правило, стоят структуры из-за рубежа, в первую очередь из США и Украины, "которым нужна дестабилизация обстановки в нашей стране"."К такому надо быть готовыми, и деятельность подобных сайтов будет и дальше оперативно блокироваться - законодательство это позволяет. При этом те, кто занимается распространением заведомо ложной информации должны понести наказание", - подчеркнул парламентарий.
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россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, сша, украина, василий пискарев
14:42 16.04.2022
 
Госдума изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции ЕР

Комиссия Госдумы изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции ЕР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, кто может стоять за созданием фейкового сайта фракции "Единая Россия", соответствующие обращения будут направлены в уполномоченные органы, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
Ранее сообщалось, что фракция "Единой России" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции в Госдуме. ЕР указала, что информация на фейковом ресурсе не относится к официальной позиции фракции и партии, содержит информацию, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ. Позднее Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт.
"Необходимо разобраться, кто стоит за созданием данного сайта. Комиссией будут направлены соответствующие обращения в уполномоченные органы", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
По его словам, это не первый и не последний случай появления таких ресурсов - "против России развязана беспрецедентная информационная война", за которой, как правило, стоят структуры из-за рубежа, в первую очередь из США и Украины, "которым нужна дестабилизация обстановки в нашей стране".
"К такому надо быть готовыми, и деятельность подобных сайтов будет и дальше оперативно блокироваться - законодательство это позволяет. При этом те, кто занимается распространением заведомо ложной информации должны понести наказание", - подчеркнул парламентарий.
Евгений Ревенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
12:42
В "Единой России" назвали диверсией публикации на фейковом сайте фракции
 
РоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Единая РоссияСШАУкраинаВасилий Пискарев
 
 
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