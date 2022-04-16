14:10 16.04.2022 (обновлено: 14:29 16.04.2022)
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме, который дискредитировал Вооружённые силы РФ, сообщили в пресс-службе партии.
В субботу на фейковом сайте, адрес которого не соответствует официальному сайту фракции ЕР, появилось "заявление Дмитрия Медведева", якобы касающееся проведения спецоперации РФ на Украине и "приказа верховного главнокомандующего" об "уничтожении группировки спутников Starlink". ЕР заявила, что размещенный на фейковом сайте контент дискредитирует Вооружённые силы РФ, и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот ресурс.
"Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России". На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
В ЕР отметили, что размещенная фейковая информация "вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом", а IP-адрес сайта зарегистрирован в США.