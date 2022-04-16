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Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России" - РИА Новости, 16.04.2022
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Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России" - РИА Новости, 16.04.2022
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме, который дискредитировал Вооружённые силы РФ, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:10
2022-04-16T14:29
политика
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий медведев
россия
украина
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме, который дискредитировал Вооружённые силы РФ, сообщили в пресс-службе партии.В субботу на фейковом сайте, адрес которого не соответствует официальному сайту фракции ЕР, появилось "заявление Дмитрия Медведева", якобы касающееся проведения спецоперации РФ на Украине и "приказа верховного главнокомандующего" об "уничтожении группировки спутников Starlink". ЕР заявила, что размещенный на фейковом сайте контент дискредитирует Вооружённые силы РФ, и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот ресурс."Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России". На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ", - говорится в сообщении пресс-службы партии.В ЕР отметили, что размещенная фейковая информация "вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом", а IP-адрес сайта зарегистрирован в США.
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политика, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий медведев, россия, украина, сша, санкции в отношении россии
14:10 16.04.2022 (обновлено: 14:29 16.04.2022)
 
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме, который дискредитировал Вооружённые силы РФ, сообщили в пресс-службе партии.
В субботу на фейковом сайте, адрес которого не соответствует официальному сайту фракции ЕР, появилось "заявление Дмитрия Медведева", якобы касающееся проведения спецоперации РФ на Украине и "приказа верховного главнокомандующего" об "уничтожении группировки спутников Starlink". ЕР заявила, что размещенный на фейковом сайте контент дискредитирует Вооружённые силы РФ, и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот ресурс.
"Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России". На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
В ЕР отметили, что размещенная фейковая информация "вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом", а IP-адрес сайта зарегистрирован в США.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
13:25В России
В "Единой России" отреагировали на фейки, публикуемые от имени фракции
 
ПолитикаЕдиная РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий МедведевРоссияУкраинаСШАСанкции в отношении России
 
 
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