https://ria.ru/20220416/er-1783880462.html

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России" - РИА Новости, 16.04.2022

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России"

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме, который дискредитировал Вооружённые силы РФ, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:10

2022-04-16T14:10

2022-04-16T14:29

политика

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий медведев

россия

украина

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме, который дискредитировал Вооружённые силы РФ, сообщили в пресс-службе партии.В субботу на фейковом сайте, адрес которого не соответствует официальному сайту фракции ЕР, появилось "заявление Дмитрия Медведева", якобы касающееся проведения спецоперации РФ на Украине и "приказа верховного главнокомандующего" об "уничтожении группировки спутников Starlink". ЕР заявила, что размещенный на фейковом сайте контент дискредитирует Вооружённые силы РФ, и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот ресурс."Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единой России". На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ", - говорится в сообщении пресс-службы партии.В ЕР отметили, что размещенная фейковая информация "вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом", а IP-адрес сайта зарегистрирован в США.

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/feyki-1783877457.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий медведев, россия, украина, сша, санкции в отношении россии