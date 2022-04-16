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В "Единой России" назвали диверсией публикации на фейковом сайте фракции
В "Единой России" назвали диверсией публикации на фейковом сайте фракции - РИА Новости, 16.04.2022
В "Единой России" назвали диверсией публикации на фейковом сайте фракции
"Единая Россия" рассматривает публикации на фейковом сайте фракции как диверсию, направленную на подрыв доверия пользователей официального ресурса, заявил... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:42
2022-04-16T12:42
2022-04-16T12:42
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единая россия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Единая Россия" рассматривает публикации на фейковом сайте фракции как диверсию, направленную на подрыв доверия пользователей официального ресурса, заявил замглавы ЕР в Госдуме Евгений Ревенко.Ранее сообщалось, что фракция "Единой России" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции в ГД. ЕР указала, что информация на фейковом ресурсе не относится к официальной позиции фракции и партии, содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ."Иное доменное имя не имеет к фракции никакого отношения. Данные публикации рассматриваем как диверсию против фракции "Единая Россия" в информационном пространстве, направленную на подрыв доверия пользователей к официальному ресурсу", - передаются слова Ревенко на официальном сайте фракции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, технологии, россия, единая россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
В "Единой России" назвали диверсией публикации на фейковом сайте фракции
Замглавы ЕР в Госдуме Ревенко назвал диверсией публикации на фейковом сайте фракции