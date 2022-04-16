https://ria.ru/20220416/er-1783869096.html
"Единая Россия" попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции
"Единая Россия" попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции - РИА Новости, 16.04.2022
"Единая Россия" попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции
Фракция "Единой России" в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции, говорится в заявлении партии. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:55
2022-04-16T11:55
2022-04-16T12:16
политика
сша
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции, говорится в заявлении партии."Фракция "Единой России" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции", - говорится в сообщении.Информация на фейковом сайте фракции "Единой России" в Госдуме не относится к официальной позиции фракции и партии, содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ, отмечается в сообщении партии.IP-адрес фейкового сайта фракции "Единая Россия", с которого делались дискредитирующие заявления, зарегистрирован в США, говорится в заявлении.В субботу на сайте er-duma.ru появилось сообщение, что якобы председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что "для обеспечения безопасности всех подразделений, участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна".Так, официальный сайт фракции "Единой России" – er-gosduma.ru."IP-адрес сайта зарегистрирован в США", - заявили в партии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
11:55 16.04.2022 (обновлено: 12:16 16.04.2022)
"Единая Россия" попросила Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт фракции
"Единая Россия" обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Фракция "Единой России" в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции, говорится в заявлении
партии.
"Фракция "Единой России
" обратилась в Роскомнадзор
с просьбой заблокировать фейковый сайт фракции", - говорится в сообщении.
Информация на фейковом сайте фракции "Единой России" в Госдуме не относится к официальной позиции фракции и партии, содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ, отмечается в сообщении партии.
IP-адрес фейкового сайта фракции "Единая Россия", с которого делались дискредитирующие заявления, зарегистрирован в США, говорится в заявлении.
В субботу на сайте er-duma.ru появилось сообщение, что якобы председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что "для обеспечения безопасности всех подразделений, участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна".
Так, официальный сайт фракции "Единой России" – er-gosduma.ru.
"IP-адрес сайта зарегистрирован в США", - заявили в партии.