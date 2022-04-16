Рейтинг@Mail.ru
В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/embargo-1783842553.html
В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России
В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России - РИА Новости, 16.04.2022
В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России
Несмотря на масштабные санкции со стороны Запада, продажи энергоресурсов Россией не снизились, а наоборот — выросли, пишет Business Insider. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T01:25
2022-04-16T10:51
в мире
россия
китай
индия
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на масштабные санкции со стороны Запада, продажи энергоресурсов Россией не снизились, а наоборот — выросли, пишет Business Insider.Как отмечает издание, США, Великобритания и ЕС ввели значительные санкции против российского энергетического сектора. "Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта", — указывает Business Insider.По оценкам российского Минфина, в апреле правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов. А согласно прогнозам Bloomberg, в этом году Россия заработает от экспорта энергоносителей около 321 миллиарда долларов, что более чем на треть превышает показатель 2021-го, говорится в статье."Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом", — подчеркивает издание. Так, у России по-прежнему достаточно покупателей для поддержания своего энергетического сектора и получения высоких доходов от торговли.По данным Reuters, с момента начала специальной операции Индия купила не менее 13 миллионов баррелей российской нефти, в то время как за весь прошлый год объем закупок составил 16 миллионов. Кроме того, важным потребителем российской нефти остается и Китай. Даже Европейский Союз, который, хоть и изучает возможности по отказу от российских ресурсов, на данный момент по-прежнему остается их крупным покупателем.Помимо этого, в настоящее время российское правительство ищет новых покупателей для своих энергоносителей. "Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы", — резюмирует издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220413/neft-1783233574.html
https://ria.ru/20220414/germaniya-1783595634.html
россия
китай
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, индия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, сша
01:25 16.04.2022 (обновлено: 10:51 16.04.2022)
 
В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России

BI: прогнозы по топливному экспорту России идут вразрез с масштабными санкциями Запада

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на масштабные санкции со стороны Запада, продажи энергоресурсов Россией не снизились, а наоборот — выросли, пишет Business Insider.
Как отмечает издание, США, Великобритания и ЕС ввели значительные санкции против российского энергетического сектора. "Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта", — указывает Business Insider.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 03:28
Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель
По оценкам российского Минфина, в апреле правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов. А согласно прогнозам Bloomberg, в этом году Россия заработает от экспорта энергоносителей около 321 миллиарда долларов, что более чем на треть превышает показатель 2021-го, говорится в статье.
"Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом", — подчеркивает издание. Так, у России по-прежнему достаточно покупателей для поддержания своего энергетического сектора и получения высоких доходов от торговли.
По данным Reuters, с момента начала специальной операции Индия купила не менее 13 миллионов баррелей российской нефти, в то время как за весь прошлый год объем закупок составил 16 миллионов. Кроме того, важным потребителем российской нефти остается и Китай. Даже Европейский Союз, который, хоть и изучает возможности по отказу от российских ресурсов, на данный момент по-прежнему остается их крупным покупателем.
Помимо этого, в настоящее время российское правительство ищет новых покупателей для своих энергоносителей. "Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы", — резюмирует издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:39
Германию предупредили о полном коллапсе без российского газа
 
В миреРоссияКитайИндияЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении РоссииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала