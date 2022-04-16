https://ria.ru/20220416/embargo-1783842553.html

В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России

В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России - РИА Новости, 16.04.2022

В США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России

Несмотря на масштабные санкции со стороны Запада, продажи энергоресурсов Россией не снизились, а наоборот — выросли, пишет Business Insider. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T01:25

2022-04-16T01:25

2022-04-16T10:51

в мире

россия

китай

индия

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на масштабные санкции со стороны Запада, продажи энергоресурсов Россией не снизились, а наоборот — выросли, пишет Business Insider.Как отмечает издание, США, Великобритания и ЕС ввели значительные санкции против российского энергетического сектора. "Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта", — указывает Business Insider.По оценкам российского Минфина, в апреле правительство рассчитывает получить около 9,6 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов. А согласно прогнозам Bloomberg, в этом году Россия заработает от экспорта энергоносителей около 321 миллиарда долларов, что более чем на треть превышает показатель 2021-го, говорится в статье."Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом", — подчеркивает издание. Так, у России по-прежнему достаточно покупателей для поддержания своего энергетического сектора и получения высоких доходов от торговли.По данным Reuters, с момента начала специальной операции Индия купила не менее 13 миллионов баррелей российской нефти, в то время как за весь прошлый год объем закупок составил 16 миллионов. Кроме того, важным потребителем российской нефти остается и Китай. Даже Европейский Союз, который, хоть и изучает возможности по отказу от российских ресурсов, на данный момент по-прежнему остается их крупным покупателем.Помимо этого, в настоящее время российское правительство ищет новых покупателей для своих энергоносителей. "Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы", — резюмирует издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220413/neft-1783233574.html

https://ria.ru/20220414/germaniya-1783595634.html

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китай

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в мире, россия, китай, индия, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии, сша