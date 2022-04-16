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Из Мариуполя эвакуировали еще 215 человек - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/donbass-1783893992.html
Из Мариуполя эвакуировали еще 215 человек
Из Мариуполя эвакуировали еще 215 человек - РИА Новости, 16.04.2022
Из Мариуполя эвакуировали еще 215 человек
Двести пятнадцать человек, в том числе 30 детей, эвакуированы в субботу из Мариуполя в село Безыменное, где МЧС ДНР развернуло пункт помощи переселенцам,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:18
2022-04-16T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Двести пятнадцать человек, в том числе 30 детей, эвакуированы в субботу из Мариуполя в село Безыменное, где МЧС ДНР развернуло пункт помощи переселенцам, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 16 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 215 человек, среди них 30 детей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/rassledovanie-1783429666.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
украина
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Психолог МЧС ДНР Анна Чумак о работе в палаточном лагере для беженцев
Заведующая сектором психологического обеспечения Академии гражданской защиты МЧС ДНР Анна Чумак в палаточном лагере для беженцев в селе Безыменное.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
16:18 16.04.2022 (обновлено: 18:25 16.04.2022)
 
Из Мариуполя эвакуировали еще 215 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще 215 человек, включая 30 детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖительницы города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жительницы города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Жительницы города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Двести пятнадцать человек, в том числе 30 детей, эвакуированы в субботу из Мариуполя в село Безыменное, где МЧС ДНР развернуло пункт помощи переселенцам, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 16 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 215 человек, среди них 30 детей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 23:46
СК расследует ранение ребенка и убийство женщины при эвакуации из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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