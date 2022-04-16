https://ria.ru/20220416/dnr-1783908007.html

Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов

Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов - РИА Новости, 16.04.2022

Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов

Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток уничтожено 37 солдат и офицеров противника, со стороны республики погибли трое военных. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:10

2022-04-16T19:10

2022-04-16T19:19

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток уничтожено 37 солдат и офицеров противника, со стороны республики погибли трое военных.Отмечается, что украинские войска с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Также отмечается, что под обстрелы попали районы семи населенных пунктов ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 20 получили ранения", - отмечает ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс