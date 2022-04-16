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Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/dnr-1783908007.html
Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов
Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов - РИА Новости, 16.04.2022
Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов
Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток уничтожено 37 солдат и офицеров противника, со стороны республики погибли трое военных. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:10
2022-04-16T19:19
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток уничтожено 37 солдат и офицеров противника, со стороны республики погибли трое военных.Отмечается, что украинские войска с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Также отмечается, что под обстрелы попали районы семи населенных пунктов ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 20 получили ранения", - отмечает ведомство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донбасс
19:10 16.04.2022 (обновлено: 19:19 16.04.2022)
 
Силы ДНР с начала суток ликвидировали 37 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации с начала суток 37 украинских националистов

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что с начала суток уничтожено 37 солдат и офицеров противника, со стороны республики погибли трое военных.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, одну 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", два бронетранспортера и грузовой автомобиль. Захвачены один танк и две БМП", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что украинские войска с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Также отмечается, что под обстрелы попали районы семи населенных пунктов ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 20 получили ранения", - отмечает ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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