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Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/dnr-1783857006.html
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек - РИА Новости, 16.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек
За сутки из Мариуполя в контролируемое ДНР село Безыменное эвакуировали 512 человек, говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:30
2022-04-16T10:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. За сутки из Мариуполя в контролируемое ДНР село Безыменное эвакуировали 512 человек, говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 15 апреля до 08:00 16 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 512 человек, включая 61 ребенка", — сообщили в штабе.По данным Минобороны, через российский гуманитарный коридор из города эвакуировали 138 733 человека.В Мариуполе донецкие силовики при поддержке российской армии ведут бои с украинскими нацбатами, бойцы которых заняли завод "Азовсталь". По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, там обороняются тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/bezhentsy-1783847109.html
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
09:30 16.04.2022 (обновлено: 10:26 16.04.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек

За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 512 человек

© РИА Новости / Максим БлиновЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. За сутки из Мариуполя в контролируемое ДНР село Безыменное эвакуировали 512 человек, говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 15 апреля до 08:00 16 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 512 человек, включая 61 ребенка", — сообщили в штабе.
Первые беженцы из Изюма прибыли в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
05:04
Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев
По данным Минобороны, через российский гуманитарный коридор из города эвакуировали 138 733 человека.
В Мариуполе донецкие силовики при поддержке российской армии ведут бои с украинскими нацбатами, бойцы которых заняли завод "Азовсталь". По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, там обороняются тысячи человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
08:00
Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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