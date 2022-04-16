https://ria.ru/20220416/dnr-1783857006.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек - РИА Новости, 16.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 512 человек

За сутки из Мариуполя в контролируемое ДНР село Безыменное эвакуировали 512 человек, говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:30

2022-04-16T09:30

2022-04-16T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. За сутки из Мариуполя в контролируемое ДНР село Безыменное эвакуировали 512 человек, говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 15 апреля до 08:00 16 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 512 человек, включая 61 ребенка", — сообщили в штабе.По данным Минобороны, через российский гуманитарный коридор из города эвакуировали 138 733 человека.В Мариуполе донецкие силовики при поддержке российской армии ведут бои с украинскими нацбатами, бойцы которых заняли завод "Азовсталь". По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, там обороняются тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/bezhentsy-1783847109.html

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии