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СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы - РИА Новости, 16.04.2022
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СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы
СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы - РИА Новости, 16.04.2022
СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы
Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИФНС № 20 города Москвы и их соучастников, сообщила старший... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:06
2022-04-16T11:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИФНС № 20 города Москвы и их соучастников, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников ... Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", - сказала Иванова.По версии следователей, замначальника и замначальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по Москве, инспектор того же отдела и иное лицо создали преступное сообщество. С декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино, двое сотрудников ИФНС № 20 и иные гражданские лица, добавляется в сообщении.Отмечается, что участники сообщества привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения."В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств РФ на банковские счета граждан, а после получения денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что в результате ими совершено не менее 203 тяжких преступлений, направленных на хищение бюджетных средств РФ, ущерб составил не менее 59 миллионов рублей.
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происшествия, москва
10:06 16.04.2022 (обновлено: 11:08 16.04.2022)
 
СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы

СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы и их соучастников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИФНС № 20 города Москвы и их соучастников, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников ... Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", - сказала Иванова.
По версии следователей, замначальника и замначальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по Москве, инспектор того же отдела и иное лицо создали преступное сообщество. С декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино, двое сотрудников ИФНС № 20 и иные гражданские лица, добавляется в сообщении.
Отмечается, что участники сообщества привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения.
"В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств РФ на банковские счета граждан, а после получения денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества", - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что в результате ими совершено не менее 203 тяжких преступлений, направленных на хищение бюджетных средств РФ, ущерб составил не менее 59 миллионов рублей.
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