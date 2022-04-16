https://ria.ru/20220416/delo-1783860302.html

СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы

СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы - РИА Новости, 16.04.2022

СК завершил следствие по делу экс-сотрудников ИНФС № 20 Москвы

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИФНС № 20 города Москвы и их соучастников, сообщила старший... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:06

2022-04-16T10:06

2022-04-16T11:08

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников ИФНС № 20 города Москвы и их соучастников, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника инспекции и начальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 г. Москвы, а также 15 соучастников ... Уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд", - сказала Иванова.По версии следователей, замначальника и замначальника отдела камеральных проверок ИФНС России № 20 по Москве, инспектор того же отдела и иное лицо создали преступное сообщество. С декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД России по району Новокосино, двое сотрудников ИФНС № 20 и иные гражданские лица, добавляется в сообщении.Отмечается, что участники сообщества привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверные сведения."В дальнейшем соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали необходимые документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных денежных средств РФ на банковские счета граждан, а после получения денежные средства распределялись между соучастниками преступного сообщества", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что в результате ими совершено не менее 203 тяжких преступлений, направленных на хищение бюджетных средств РФ, ущерб составил не менее 59 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211230/taksi-1766141087.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва