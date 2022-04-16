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СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"*
СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.04.2022
СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"*
Следственный комитет России изучит данные об участниках запрещенной в РФ организации "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*, сообщается в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:03
2022-04-16T11:03
2022-04-16T11:03
следственный комитет россии (ск рф)
россия
правый сектор
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные об участниках запрещенной в РФ организации "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"* в СБУ раскрыл российским силовым ведомствам данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"* (ДУК ПС), среди которых были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники, документы с именами есть в распоряжении РИА Новости."Следователями СК РФ будут изучены и проанализированы опубликованные данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*…, среди которых, как сообщается, были участники карательной операции в Донбассе", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи выяснят их роль и степень участия в преступлениях украинского режима.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, правый сектор, украина, в мире
СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"*
Следственный комитет изучит данные о боевиках добровольческого корпуса "Правого сектора"*
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные об участниках запрещенной в РФ организации "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"* в СБУ раскрыл российским силовым ведомствам данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"* (ДУК ПС), среди которых были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники, документы с именами есть в распоряжении РИА Новости.
"Следователями СК РФ
будут изучены и проанализированы опубликованные данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора
"*…, среди которых, как сообщается, были участники карательной операции в Донбассе", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи выяснят их роль и степень участия в преступлениях украинского режима.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России