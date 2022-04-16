https://ria.ru/20220416/boeviki-1783864547.html

СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"*

СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.04.2022

СК изучит данные об участниках добровольческого корпуса "Правого сектора"*

Следственный комитет России изучит данные об участниках запрещенной в РФ организации "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*, сообщается в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:03

2022-04-16T11:03

2022-04-16T11:03

следственный комитет россии (ск рф)

россия

правый сектор

украина

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные об участниках запрещенной в РФ организации "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"* в СБУ раскрыл российским силовым ведомствам данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"* (ДУК ПС), среди которых были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники, документы с именами есть в распоряжении РИА Новости."Следователями СК РФ будут изучены и проанализированы опубликованные данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"*…, среди которых, как сообщается, были участники карательной операции в Донбассе", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи выяснят их роль и степень участия в преступлениях украинского режима.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

россия

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), россия, правый сектор, украина, в мире