https://ria.ru/20220416/boeviki-1783845121.html

Экс-куратор из СБУ раскрыл имена боевиков "Правого сектора"*

Экс-куратор из СБУ раскрыл имена боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.04.2022

Экс-куратор из СБУ раскрыл имена боевиков "Правого сектора"*

Офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"* в СБУ раскрыл российским силовым... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:12

2022-04-16T03:12

2022-04-16T03:19

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ХЕРСОН, 16 апр - РИА Новости. Офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор"* в СБУ раскрыл российским силовым ведомствам данные об участниках 12-го запасного батальона "Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора"* (ДУК ПС), среди которых были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники, документы с именами есть в распоряжении РИА Новости."Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* был создан в 2014 году для участия в карательной операции в Донбассе.Согласно материалам, 12-й запасной батальон ДУК ПС дислоцировался по адресу: Херсонская область, Каховский район, село Плодовое, улица Садовая, дом 1 на территории бывшего общежития государственного предприятия "Опытное хозяйство Новокаховское" Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук.Численность военизированного формирования составляла приблизительно 30 человек. Постоянно на базе находилось около 10 человек. По имеющимся данным, в незаконном распоряжении бойцов находилось пять ручных подствольных гранатометов, четыре автомата Калашникова и около 10 гранат. Место хранения оружия тщательно скрывалось.В документах приведены установочные данные (паспортные данные, клички и другие сведения, вплоть до номеров мобильных телефонов и личных автомобилей) участников этого подразделения.Командир 12-го запасного батальона ДУК ПС — Гулько Вадим Петрович, 1974 года рождения по кличке "Вадос". Заместитель командира батальона — Тахтай Владимир Витальевич, 1963, кличка "Мастер". Начальник штаба — Хрипченко Александр Васильевич, 1963, кличка "Хрипа". Руководитель силового блока — Станислав Валерьевич Зеленчук, 1979.Кроме того, приведены сведения о других участниках подразделения.Это Тозарев Андрей Николаевич (позывной "Зверюга"), 1982, возможно, причастный к подрыву ЛЭП и силовому противостоянию правоохранителям. В ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, поставляющих электричество в Крым.Зозулюк Павел Владимирович, 1981; Диновский Дмитрий Евгеньевич (позывной "Дым"), 1992, проходил службу в войсковой части А-1048 ВДВ Украины в Десне; Воронин Геннадий Олегович (кличка "Грач"), 1973, участвовал в карательной операции в Донбассе, принимал участие в боевых действиях в селе Широкино Донецкой области; Арсенов Андриан Анатольевич (кличка "Восьмой"), 1976; Маланчук Алексей Алексеевич, 1970; Жаханович Алексей Борисович (кличка "Димедрол"), 1975, по имеющимся данным, употреблявший химические наркотические вещества.Кроме того, в список вошли пресс-секретари ДУК ПС Черноиваненко Варвара Дмитриевна, 1984, также, возможно, причастная к подрыву ЛЭП и силовому противостоянию правоохранителям и Решетова (Костямина) Алена Петровна (кличка "Фрея"), 1984.Сандул Татьяна Сергеевна, 1990; Пронин Александр Александрович, 1986; Главацкий Максим Александрович, 1983; Гавриленко Дмитрий Владимирович, 1990; Мошенский Артур Геннадьевич, 1992; Мельниченко Эдуард Валерьевич, 1990.Слобода Александр Викторович, 1986; Мельник Дмитрий Степанович, 1989; Ващенко Константин Николаевич, 1983; Сандул Денис Валерьевич (позывной "Дохлый"), 1993; Верховень Владимир Александрович (позывной "Диверсант"); Суриков Евгений Дмитриевич, 1975; Дондюк Николай Юрьевич, 1987; Белый Владислав Викторович, 1987; Батенин Валерий Евгеньевич, 1960.Также в списке - член главного совета запрещенной в России экстремистской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры Гордус Георгий Геннадьевич, 1991, кличка "Каховка", был осужден условно по статье 296 часть 4 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, соединенного с особой дерзостью с применением специально приготовленного предмета); Довгань Юрий Анатольевич, 1987, член нацбатальона "Айдар"; Зюзин Алексей Петрович, 1978; Голятин Сергей Валерьевич, 1990; Латишев Юрий Михайлович, 1968; а также неназванный участник ДУК ПС по кличке "Борода".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский спецназ в пяти километрах южнее города Изюм ликвидировал одного из руководителей ДУК ПС Тараса Бобанича, виновного в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. Отмечалось, что с 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе, лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения, являлся одним из идеологов так называемой теории "превосходства украинской расы", принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/kadyrov-1782781711.html

https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html

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Максим Горбачев

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