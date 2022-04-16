https://ria.ru/20220416/birzha-1783877932.html

Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж - РИА Новости, 16.04.2022

Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:46

2022-04-16T13:46

2022-04-16T13:46

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон должен вступить со дня официального опубликования, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начнет действовать через 10 дней после этого. При этом российским эмитентам дается пять рабочих дней, чтобы расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок, и еще столько же, чтобы сообщить об этом в ЦБ РФ, приложив подтверждающие документы. Все решения, связанные с прекращением обращения депозитарных расписок на иностранных биржах, будет принимать руководитель компании, одобрения совета директоров или собрания акционеров не потребуется.Держатели расписок получат возможность конвертировать их в акции, которые обращаются на российском фондовом рынке. С момента вступления нормы в силу акции, права на которые удостоверены выпущенными расписками, перестанут предоставлять право голоса, а выплата дивидендов по ним будет приостановлена до их конвертации в акции в России.Депозитарные расписки давали возможность российским компаниям и банкам привлекать иностранные инвестиции напрямую на иностранных биржах. Однако сейчас российский финансовый рынок достаточно развит, и потребность в таком инструменте отпала, учитывая, что расписки могут стимулировать переток российских ценных бумаг на зарубежные рынки и приводить к "двойственности котировок", пояснял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Поэтому закон предусматривает прекращение обращения депозитарных расписок на акции российских компаний и банков за рубежом, чтобы перенаправить их на фондовый рынок России. Это позволит увеличить обороты биржевой торговли ценными бумагами внутри страны, сформировать единый механизм ценообразования и исключить использование депозитарных расписок как инструмента экономической войны против России, отмечал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.При этом кабмин РФ будет вправе после вступления закона в силу установить порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения за рубежом ранее выпущенных депозитарных расписок. Российские эмитенты смогут обратиться в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями и направить документы в Минфин "с указанием веских оснований, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом", поясняло Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220414/birzhi-1783432247.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин