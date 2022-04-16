https://ria.ru/20220416/biolaboratorii-1783866915.html

Захарова рассказала о военно-биологической деятельности Германии на Украине

Захарова рассказала о военно-биологической деятельности Германии на Украине - РИА Новости, 16.04.2022

Захарова рассказала о военно-биологической деятельности Германии на Украине

Германия наряду с США вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет, заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:30

2022-04-16T11:30

2022-04-16T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

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мария захарова

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Германия наряду с США вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что это во многом мотивирует Берлин "проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в попытках приписывания" России планов по применению биологического и химического оружия на Украине."По подтверждённой информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий, где среди прочего проводились опасные научно-исследовательские изыскания", — заявила Захарова в интервью RT."Призываем официальные германские лица немедленно перестать распространять лживые измышления по поводу якобы имеющегося у нашей страны намерения использовать в рамках СВО ВС России запрещенное международным правом оружие", — подчеркнула она.Подобные заявления могут "лишь подстегнуть украинские неонацистские батальоны к совершению страшных провокаций, моральная ответственность за трагические последствия которых ляжет в том числе и на Берлин", выразила уверенность Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Посольство России в США накануне заявило, что в распоряжении российских войск нет и не может быть боевых отравляющих веществ, поскольку Россия уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году, а слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия может применить химическое оружие на Украине, не подкреплены доказательствами.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные от сотрудников украинских биолабораторий, свидетельствуют о планах Киева применять беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783545754.html

https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html

https://ria.ru/20220410/konventsiya-1782511118.html

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Ольга Фомченкова

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-04-16T11:30 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, россия, украина, сша, германия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нед прайс, министерство обороны сша