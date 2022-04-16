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Без тормоза и кондиционера. Ирландцев учат экономить на бензине - РИА Новости, 17.04.2022
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Без тормоза и кондиционера. Ирландцев учат экономить на бензине
Без тормоза и кондиционера. Ирландцев учат экономить на бензине - РИА Новости, 17.04.2022
Без тормоза и кондиционера. Ирландцев учат экономить на бензине
Ирландским автомобилистам начали давать советы по снижению расхода топлива и уменьшению "нагрузки на кошелек". Один из таких материалов появился на новостном... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-16T23:33
2022-04-17T10:08
экономика
в мире
ирландия
бензин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ирландским автомобилистам начали давать советы по снижению расхода топлива и уменьшению "нагрузки на кошелек". Один из таких материалов появился на новостном портале местной компании AA."Приучите себя продумывать дорогу чуть наперед. Так вы минимизируете резкие торможения, а в некоторых случаях сможете отказаться от тормоза вообще — к примеру, маневрируя между полосами, или медленно подъезжая к перекрестку", — говорится в публикации.Кроме того, водителям предлагают не включать кондиционер, вынуть из машины все тяжелые предметы, плавно разгоняться и, наконец, по возможности вовсе отказаться от автомобиля.В ряде западных стран ухудшилась ситуация с топливом после ужесточения антироссийских санкций. Так, в соседней Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысили на 54 процента, стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть.
https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html
https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783157101.html
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экономика, в мире, ирландия, бензин
23:33 16.04.2022 (обновлено: 10:08 17.04.2022)
 
Без тормоза и кондиционера. Ирландцев учат экономить на бензине

AA Blog посоветовал ирландцам реже тормозить, чтобы экономить бензин

© AFP 2022 / Paul FaithМужчина на велосипеде в центре Дублина
Мужчина на велосипеде в центре Дублина - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AFP 2022 / Paul Faith
Мужчина на велосипеде в центре Дублина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ирландским автомобилистам начали давать советы по снижению расхода топлива и уменьшению "нагрузки на кошелек". Один из таких материалов появился на новостном портале местной компании AA.
"Приучите себя продумывать дорогу чуть наперед. Так вы минимизируете резкие торможения, а в некоторых случаях сможете отказаться от тормоза вообще — к примеру, маневрируя между полосами, или медленно подъезжая к перекрестку", — говорится в публикации.
Мюнхен - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:41
Немцы пришли в ярость из-за советов экономить энергию "назло России"
Кроме того, водителям предлагают не включать кондиционер, вынуть из машины все тяжелые предметы, плавно разгоняться и, наконец, по возможности вовсе отказаться от автомобиля.
В ряде западных стран ухудшилась ситуация с топливом после ужесточения антироссийских санкций. Так, в соседней Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысили на 54 процента, стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть.
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