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Боевики "Азова" проводили факельные шествия на базе в Урзуфе - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/baza-1783917228.html
Боевики "Азова" проводили факельные шествия на базе в Урзуфе
Боевики "Азова" проводили факельные шествия на базе в Урзуфе - РИА Новости, 16.04.2022
Боевики "Азова" проводили факельные шествия на базе в Урзуфе
В селе Урзуф под Мариуполем до последнего времени располагалась база украинского неонацистского полка "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T21:13
2022-04-16T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
батальон "азов"
вооруженные силы украины
украина
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СЕЛО УРЗУФ (ДНР), 16 апр - РИА Новости. В селе Урзуф под Мариуполем до последнего времени располагалась база украинского неонацистского полка "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело; на базе были почти все условия для отдыха и занятий единоборствами, передает корреспондент РИА Новости.В качестве базы "азовцы" выбрали оздоровительный комплекс "Ялта" на побережье Азовского моря примерно в 40 километрах к западу от Мариуполя. На видеозаписи, сделанной репортером агентства, показано, что на ухоженной территории комплекса располагаются коттеджи высотой до нескольких этажей, вдоль аллеи высажены кипарисы, оборудованы беседки и бассейны, есть также выход на пляж. Кроме того, на базе устроена спортивная зона под открытым небом с грушами для занятий единоборствами.Кроме того, в одном из помещений покинутой базы обнаружена груда смоляных факелов. Эта деталь свидетельствует, что боевики устраивали здесь факельные шествия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов", вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
21:13 16.04.2022 (обновлено: 21:32 16.04.2022)
 
Боевики "Азова" проводили факельные шествия на базе в Урзуфе

Боевики "Азова" проводили факельные шествия на базе в селе Урзуф под Мариуполем

© AP Photo / Mstyslav ChernovБойцы батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело)
Бойцы батальона Азов (против которых в России возбуждено уголовное дело) - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Бойцы батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело). Архивное фото
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СЕЛО УРЗУФ (ДНР), 16 апр - РИА Новости. В селе Урзуф под Мариуполем до последнего времени располагалась база украинского неонацистского полка "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело; на базе были почти все условия для отдыха и занятий единоборствами, передает корреспондент РИА Новости.
В качестве базы "азовцы" выбрали оздоровительный комплекс "Ялта" на побережье Азовского моря примерно в 40 километрах к западу от Мариуполя. На видеозаписи, сделанной репортером агентства, показано, что на ухоженной территории комплекса располагаются коттеджи высотой до нескольких этажей, вдоль аллеи высажены кипарисы, оборудованы беседки и бассейны, есть также выход на пляж. Кроме того, на базе устроена спортивная зона под открытым небом с грушами для занятий единоборствами.
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Кроме того, в одном из помещений покинутой базы обнаружена груда смоляных факелов. Эта деталь свидетельствует, что боевики устраивали здесь факельные шествия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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