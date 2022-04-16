https://ria.ru/20220416/bayden-1783868384.html

Зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев

Во Франции рассказали, зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев - РИА Новости, 16.04.2022

Зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев

США предпринимают попытки "демонизировать" Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, пишет французский геополитик Бартелеми Курмон РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:46

2022-04-16T11:46

2022-04-16T17:37

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США предпринимают попытки "демонизировать" Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, пишет французский геополитик Бартелеми Курмон в интервью порталу Atlantico.По его словам, американский лидер знаменит неоднозначными высказываниями, будь то обвинение Владимира Путина "во вторжении в Россию" или слова поддержки в адрес иранского народа (речь шла об украинцах. — Прим. ред.).Тем не менее специалист призывает не воспринимать последнее заявление как очередной ляп главы Белого дома. Байден "намеренно демонизирует" Москву, чтобы усилить свое влияние в Европе."Кажется, Вашингтон разработал наступательную стратегию еще до начала специальной операции на Украине, что затормозило диалог с Россией", — рассуждает Курмон.Между тем сами Соединенные Штаты не сделали ничего, чтобы предотвратить эскалацию и прекратить военные действия, заключил он.В начале недели Байден дважды назвал действия российских военных на Украине "геноцидом". Как пояснили в Белом доме, так президент США описал свое видение ситуации на местах и выразил мнение, что Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем".Позднее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка не может подтвердить достоверность заявления американского лидера, которое также вызвало обеспокоенность в его собственной администрации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми такие попытки "извратить ситуацию", особенно со стороны США, которые известны своими "деяниями" в новой и новейшей истории.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает идет. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220416/bayden-1783846988.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, джо байден, украина, владимир путин, россия