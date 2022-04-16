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Во Франции рассказали, зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев - РИА Новости, 16.04.2022
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Зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев
Во Франции рассказали, зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев - РИА Новости, 16.04.2022
Зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев
США предпринимают попытки "демонизировать" Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, пишет французский геополитик Бартелеми Курмон РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:46
2022-04-16T17:37
в мире
сша
джо байден
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США предпринимают попытки "демонизировать" Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, пишет французский геополитик Бартелеми Курмон в интервью порталу Atlantico.По его словам, американский лидер знаменит неоднозначными высказываниями, будь то обвинение Владимира Путина "во вторжении в Россию" или слова поддержки в адрес иранского народа (речь шла об украинцах. — Прим. ред.).Тем не менее специалист призывает не воспринимать последнее заявление как очередной ляп главы Белого дома. Байден "намеренно демонизирует" Москву, чтобы усилить свое влияние в Европе."Кажется, Вашингтон разработал наступательную стратегию еще до начала специальной операции на Украине, что затормозило диалог с Россией", — рассуждает Курмон.Между тем сами Соединенные Штаты не сделали ничего, чтобы предотвратить эскалацию и прекратить военные действия, заключил он.В начале недели Байден дважды назвал действия российских военных на Украине "геноцидом". Как пояснили в Белом доме, так президент США описал свое видение ситуации на местах и выразил мнение, что Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем".Позднее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка не может подтвердить достоверность заявления американского лидера, которое также вызвало обеспокоенность в его собственной администрации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми такие попытки "извратить ситуацию", особенно со стороны США, которые известны своими "деяниями" в новой и новейшей истории.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает идет. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220416/bayden-1783846988.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/ssha-1783764929.html
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в мире, сша, джо байден, украина, владимир путин, россия
11:46 16.04.2022 (обновлено: 17:37 16.04.2022)
 
Во Франции рассказали, зачем Байден обвинил Путина в "геноциде" украинцев

Геополитик Курмон: Байден обвинил Россию в геноциде украинцев, чтобы затянуть конфликт

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США предпринимают попытки "демонизировать" Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, пишет французский геополитик Бартелеми Курмон в интервью порталу Atlantico.
"Байден заявил о геноциде украинского народа, чтобы очернить образ России и повлиять на ход мирных переговоров", — считает автор.
По его словам, американский лидер знаменит неоднозначными высказываниями, будь то обвинение Владимира Путина "во вторжении в Россию" или слова поддержки в адрес иранского народа (речь шла об украинцах. — Прим. ред.).
Тем не менее специалист призывает не воспринимать последнее заявление как очередной ляп главы Белого дома. Байден "намеренно демонизирует" Москву, чтобы усилить свое влияние в Европе.
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"Кажется, Вашингтон разработал наступательную стратегию еще до начала специальной операции на Украине, что затормозило диалог с Россией", — рассуждает Курмон.
Между тем сами Соединенные Штаты не сделали ничего, чтобы предотвратить эскалацию и прекратить военные действия, заключил он.
В начале недели Байден дважды назвал действия российских военных на Украине "геноцидом". Как пояснили в Белом доме, так президент США описал свое видение ситуации на местах и выразил мнение, что Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем".
Позднее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американская разведка не может подтвердить достоверность заявления американского лидера, которое также вызвало обеспокоенность в его собственной администрации.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми такие попытки "извратить ситуацию", особенно со стороны США, которые известны своими "деяниями" в новой и новейшей истории.
Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает идет. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАДжо БайденУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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