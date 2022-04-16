https://ria.ru/20220416/bayden-1783846988.html

Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена

Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена - РИА Новости, 16.04.2022

Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена

Президент США Джо Байден нужен был лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T05:02

2022-04-16T05:02

2022-04-16T10:39

в мире

джо байден

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден нужен был лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а по данным одного из них — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока."Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа", — написал парламентарий.Президентство Байдена, уверен Пушков, не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.

https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html

сша

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в мире, джо байден, сша, алексей пушков