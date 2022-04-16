Рейтинг@Mail.ru
Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/bayden-1783846988.html
Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена
Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена - РИА Новости, 16.04.2022
Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена
Президент США Джо Байден нужен был лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T05:02
2022-04-16T10:39
в мире
джо байден
сша
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780142683_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_601dd0e1e0cc74ef44e46e970b793ac4.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден нужен был лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а по данным одного из них — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока."Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа", — написал парламентарий.Президентство Байдена, уверен Пушков, не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.
https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780142683_0:0:2594:1945_1920x0_80_0_0_f87e6da409bea05f088738325e28150e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, алексей пушков
05:02 16.04.2022 (обновлено: 10:39 16.04.2022)
 
Пушков раскрыл истинное предназначение Байдена

Сенатор Пушков: Байден нужен был на посту президента лишь для устранения Трампа

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден нужен был лишь для того, чтобы убрать его предшественника Дональда Трампа из Белого дома. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а по данным одного из них — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока.
Президент США Джо Байден
14 апреля, 05:29
СМИ: Байден разбрасывается термином "геноцид" для отвлечения внимания
"Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа", — написал парламентарий.
Президентство Байдена, уверен Пушков, не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.
 
В миреДжо БайденСШААлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала