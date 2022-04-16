https://ria.ru/20220416/bank-1783878324.html

Путин подписал закон об ограничении повышенных комиссий банков

Путин подписал закон об ограничении повышенных комиссий банков - РИА Новости, 16.04.2022

Путин подписал закон об ограничении повышенных комиссий банков

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:50

2022-04-16T13:50

2022-04-16T13:50

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Также он запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Соответствующая норма вносится в закон "О банках и банковской деятельности".Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. При этом вносимые в закон о банках изменения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров банковского счета или иных договоров, в том числе правил и тарифов банков, регулирующих обслуживание в кредитных организациях, заключенных до 1 июля и не расторгнутых до этого дня.Использование повышенных (запретительных) комиссий банками в отношении всех без исключения клиентов противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием денежных средств и подрывает доверие к банковской системе и государственному регулированию в целом, поясняли ранее авторы этой инициативы.

https://ria.ru/20220414/otsrochka-1783589580.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин